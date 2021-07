Duminica mare a sportului - Ponturile pentru pariori în ziua finalelor de la Wimbledon și Euro 2020

​11 iulie va rămâne drept o zi foarte importantă în istoria sportului, nu mai puțin de trei competiții având finalele duminică. Pentru italieni, emoțiile sunt și mai mari, Matteo Berrettini și Squadra Azzurra aflându-se în fața unor momente unice: finalele de la Wimbledon și Euro 2020.



Pentru pasionații de sport va fi însă o zi lungă: urmează marile finale de la Wimbledon (Novak Djokovic vs Matteo Berrettini ) și Euro 2020 (Italia vs Anglia).



Wimbledon: Djokovic, la meciul pentru istorie





Finala masculină de la Wimbledon se dispută duminică, ora 16:00, între sârbul Novak Djokovic și italianul Matteo Berrettini.





La 34 de ani, liderul mondial Novak Djokovic este în a 7-a finală la Wimbledon. Are 5 succese (2011, 2014, 2015, 2018 și 2019).





La finala de Grand Slam cu numărul 30, sârbul poate atinge 20 de titluri majore și i-ar egala pe elvețianul Roger Federer și pe spaniol Rafael Nadal.





Fiecare jucător din Big 3 are propriul turneu ”de casă” în circuitul profesionist, când vine vorba despre competițiile de Grand Slam. Djokovic (34 de ani) are 9 titluri la Australian Open, Federer (39 de ani) are 8 titluri la Wimbledon, iar Rafael Nadal (35 de ani) are 13 trofee la Roland Garros.





Matteo Berrettini, 25 de ani, 9 ATP, este mai puțin cunoscut. Se iubește cu jucătoarea australiană Ajla Tomljanovic, fosta parteneră a lui Nick Kyrgios, ține cu echipa de fotbal Fiorentina, îi adoră pe baschetbalistul LeBron James și voia să se facă biolog.





Duelurile directe îi aparțin lui Nole, scor 2-0.





Finala are cotala Stanleybet că se va termina, decisiv.