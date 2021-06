Pontul zilei la Euro 2020: A venit vremea lui Mbappe?

Croația și Spania deschid ziua de fotbal de la Euro 2020, duelul având loc la Copenhaga. Arena Națională își va încheia misiunea de la turneul final cu un meci de gală: Franța vs Elveția. Întrebarea care se pune este următoarea: A venit vremea lui Mbappe?





Croația - Spania (luni, 28 iunie, ora 19:00, Copenhaga)









Prima ”optime” de luni se ține la Copenhaga (Danemarca), unde sunt așteptați 2500 croați. Descătușată de victoria din ultima etapă, 3-1 cu Scoția, Croația a terminat pe locul doi în grupă, după Anglia, fără să convingă nici măcar contra Cehiei, în compania căreia a terminat la egalitate, scor 1-1.





Spania, căreia Suedia i-a răpit prima poziție, îl readuce la comandă pe Sergio Busquets, revenit după Covid și carantina impusă de autorități. După ce și-a regăsit liderul, Spania a schimbat treapta de viteze. Altă intensitate, altă construcție și altă personalitate cu Slovacia.





”Nu am jucat așa cum ne-am fi dorit până acum. Dar cu Slovacia am interpretat jocul în modul corect. Am trecut printr-un moment foarte rău. Acum, orice s-ar întâmpla, suntem conștienți că am obținut rezultatul de care aveam nevoie. Fanii au fost foarte buni. Și cu sprijinul lor suntem, evident, mult mai competitivi. După cum am spus întotdeauna, această echipă acceptă critici, dar nu tolerăm lipsa de respect, mai ales de la cei care au fost aici. Nu cred că este nevoie să adăugăm altfel”, a zis Busquets.







După 5-0 cu Slovacia, la iberici nu s-a desfăcut șampania. Dar selecționerul Luis Enrique a fost, în sfârșit, mulțumit.











Franța - Elveția (luni, 28 iunie, ora 22:00, București)





Franța va înfrunta Elveția, la București, luni seară. Iar Grupa F și-a respectat promisiunea. A fost echilibrată (cea mai ”scurtă” dintre toate, cu 4 echipe întinse pe distanța a 3 puncte) și a avut suspans până în prelungirile ultimei etape.





Benzema s-a descătușat cu două goluri în poarta Portugaliei, probabil va veni rândul lui Mbappe să se treacă pe lista marcatorilor.







Franța are probleme de lot, în special pe banda stângă. Lucas Hernandez are o problemă la genunchi, iar înlocuitorul din jocul cu Portugalia, Lucas Digne, are, de asemenea, dureri, dar de ordin muscular. Nu va lipsi stoperul Raphael Varane.





Loți Boloni a făcut o comparație între Ronaldo și Varane, foști colegi la Real Madrid. Pe ultimul, românul l-a promovat la Lens, în 2011. "Agresivitatea pe care o vezi la Cristiano este mai puțin văzută la Varane.







Dar depinde și de trecutul lor. Ronaldo și-a părăsit familia la 12 ani, pentru a locui într-un centru sportiv care nu era ceea ce vedem astăzi. Nu avea pe nimeni care să-l consoleze, în timp ce Varane putea pleca acasă ori de câte ori dorea", a declarat Boloni pentru publicația franceză L'Equipe.





2,48 este cota oferită de Unibet că Mbappe va sparge ghinionul la Euro 2020 și va puncta măcar o dată.