Cei mai rapizi fotbaliști de la Euro 2020

26 iunie

19:00, Amsterdam: Ţara Galilor vs Danemarca 22:00, Londra: Italia vs Austria

27 iunie 19:00, Budapesta: Olanda vs Cehia 22:00, Sevilla: Belgia vs Portugalia

28 iunie 19:00, Copenhaga: Croaţia vs Spania 22:00, Bucureşti: Franţa vs Elveţia

29 iunie 19:00, Londra: Anglia vs Germania 22:00, Glasgow: Suedia vs Ucraina.

Sferturi:

2 iulie

22:00, Munchen: Belgia / Portugalia vs Italia / Austria (Sfert 2)



3 iulie



22:00, Roma: Suedia / Ucraina vs Anglia / Germania (Sfert 4).

Semifinale:

Finala

19:00, Sankt Petersburg: Franța / Elveția vs Croația / Spania (Sfert 1)19:00, Baku: Olanda / Cehia vs Țara Galilor / Danemarca (Sfert 3)22:00, Londra: Câștigătoare Sfert 2 vs Câștigătoare Sfert 1 (Semifinala 1)22:00, Londra: Câștigătoare Sfert 4 vs Câștigătoare Sfert 3 (Semifinala 2).22:00, Londra: Câștigătoare Semifinala 1 vs Câștigătoare Semifinala 2.