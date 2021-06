Fenomenul maghiar, explicat de românul Cornel Ene, de la Kisvarda: "Fiecare comună are propria echipă de fotbal"

Euro 2020





Maghiarii au fost la câteva minute să elimine Germania de la Campionatul Europen de fotbal, remizând eroic la Munchen, scor 2-2.







Două puncte în Grupa F, ”grupa morții”, după remize cu Franța și Germania, plus o prestație curajoasă contra Portugaliei, au adus un val de elogii.





Apoi, Budapesta a fost singurul stadion dintre cele 11 care au găzduit jocuri la Europene în care n-au existat restricții sanitare, iar arena a avut mereu 60.000 de spectatori.





Poate fi Ungaria, condusă de un premier cu porniri autocrate și anti-europene, un model de urmat pentru România?



Cornel Ene explică ascensiunea fantastică a ungurilor



În prima ligă din Ungaria evoluează mai mulți fotbaliști români. Unul dintre ei este sătmăreanul Cornel Ene, 27 de ani.







Cornel, până deunăzi, ai fost direct implicat în fotbalul din Ungaria. Cum simți atmosfera de la Budapesta în legătură cu acest Euro?





Se așteptau maghiarii să facă minuni în Grupa F?







Cum a fost interpretată decizia de a permite ca ”Puskas Arena” să fie plină, ca un gest necugetat al guvernului sau ca o atitudine firească?





Cum se explică explozia Ungariei în fotbal? În linii mari, românii știu că premierul Viktor Orban a investit de câțiva ani în trei discipline sportive: fotbal, tenis și polo, dând restart sportului. Cum stau lucrurile?







Există discuții în societate legate de faptul că în sport s-a investit mult, deși este o activitate privată, iar alte domenii au fost, poate, ignorate?





E adevărat că există terenuri de fotbal în orice comună? Sunt toate terenurile folosite de comunități?





R: Da, este adevărat. Iar fiecare comună are propria echipă de fotbal, ceea ce cred că este foarte bine pentru fotbal. Sunt foarte pasionați și combativi.







Unii patroni se bagă și la antrenamente!









Ce s-a schimbat în fotbalul maghiar de s-a produs acest progres, astfel încât Ferencvaros să pătrundă până în grupele Ligii Campionilor?





Selecționerul italan al Ungariei, Marco Rossi, recunoștea înaintea meciului cu Germania că premierul Ungariei sună să afle formația de start. Există la echipele de club din Ungaria patroni care se implică la echipă în stilul Gigi Becali?





Ce salarii sunt în campionatul maghiar?





Câți ani crezi că sunt între Ungaria și România la fotbal, la nivel de echipă națională?





Îți vei continua activitatea sportivă în Ungaria? Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut cât ai locuit și ai jucat în Ungaria?





R: Cred că da, sunt în discuții cu câteva echipe, voi vedea în aceste zile unde voi juca în sezonul viitor. Mi-au plăcut, în primul rând, condițiile de pregătire, că nu sunt întârzieri cu plata salariului, ești liniștit din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, mai au de îmbunătățit partea de personal din jurul echipei, aici mă refer la clubul la care am fost eu, nu vorbesc despre alte echipe, că nu știu cum este acolo.





S-ar putea să te intereseze și:







Ministrul Sportului felicită echipa Ungariei / Mesajul lui Eduard Novak pentru FRF

Stoperul format de CFR Cluj a evoluat la o grupare din prima ligă, Kisvarda, din 2018 și până în vara acestui an, iar de câteva ori și-a făcut loc chiar în echipa etapei.R: Și sper să fiu implicat în continuare. Toată țara este conectată la ceea ce se întamplă în aceste zile, din câte am observat. Sunt foarte implicați, peste tot doar despre asta se vorbește.R: Nu cred că se așteptau la minuni, dar se simțea o oarecare încredere și entuziasm în privința echipei lor naționale.R: Maghiarii au privit-o cu un foarte mare entuziasm, după cum s-a văzut și pe stadion. Pentru ei cred că era firesc, din moment ce într-un procent foarte mare sunt vaccinați.R: E foarte simplu: și-au făcut un plan și se țin de el. Nu se abat de la el, chiar dacă probabil au întâmpinat și greutăți pe parcurs. Au investit foarte mult în academii, în tineret, în școli. De când sunt eu aici, am simțit îmbunătățirea campionatului de la an la an, mai ales din punct de vedere calitativ.R: Sunt păreri împărțite. Sunt și pro, și contra, ca peste tot în lume, de altfel. Dar, prin ceea ce s-a realizat până acum și în zona în care am fost eu, sunt într-o continuă dezvoltare și nu mă refer doar în sport.R: Cred că totul se rezumă la cât de dispuși au fost să facă investiții. Pe lângă infrastructura excelentă, cu baze de antrenament moderne, au adus și jucători cu calitate tot mai bună, de la an la an.R: Da, din ce am auzit, așa, din discuții purtate pe la colțuri, sunt unii care se bagă și la antrenamente!R: Sunt peste salariile din campionatul României, în mod cert.R: Nu cred că se poate măsura în ani distanță, probabil este vorba doar de un turneu final de Campionat European, la care ei s-au calificat, iar noi nu. Dar, per total, cred că este vorba de selecția jucătorilor și unitatea pe care o au ei la nivel de echipă națională.