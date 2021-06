Pontul zilei la Euro 2020: Golurile marcate pot face diferența în buzunarele pariorilor (Finlanda vs Belgia și Rusia vs Danemarca)

Luni au loc meciurile decisive din Grupele B și C de la Euro 2020, iar afișul confruntărilor este unul interesant. Finlanda vs Belgia și Rusia vs Danemarca sunt duelurile de la care se așteaptă spectacolul.





Grupa B: Finlanda - Belgia (ora 22.00, St. Petersburg, Pro TV)





Belgia a câștigat ultima oară în 1968





Aflată la prima participare, Finlanda este aproape de un moment magic. A început uluitor în Grupa B, cu 1-0 contra Danemarcei, apoi s-a stins contra Rusiei. Energia lotului este în scădere, iar Belgia intră cu baterii noi în ultimul meci din grupă.





Va fi primul meci între Belgia și Finlanda la un Campionat European sau Cupa Mondială.



Există 11 dueluri precedente între aceste două echipe naționale: 3 victorii ale Belgiei, 4 ale Finlandei și 4 egaluri.







Belgia a câștigat ultima oară pe 9 octombrie 1968, când a existat un bombastic 6-1, cu un hat-trick de la Odilon Polleunis.







A fost cea de-a treia victorie a Belgiei în primele patru meciuri împotriva Finlandei, cu patru victorii finlandeze și trei egaluri care au urmat de atunci.







Ultimul meci datează din iunie 2016, într-un amical: 1-1 cu goluri de Hamalainen și Lukaku.







Se pare că Romelu Lukaku va fi păstrat în primul 11, atacantul râvnind la titlul de golgheter al competiției. Are două goluri și contra Finlandei este multă pâine de mâncat. Lukaku traversează o formă sportivă excepțională.





Transformarea fizică a lui Romelul Lukaku are legătură cu dieta. Tancul ”Big Rom” și-a transformat fizicul în decurs de câteva luni. La Manchester United, cântărea aproape 100 de kilograme.







Vina alimentației slabe și a mâncării nedorite. Acum este la vârf: dieta care l-a transformat include o mulțime de pește și piept de pui, fructe, legume, paste shirataki.



Belgianul a declarat că mutarea în Italia l-a schimbat, l-a făcut mai puternic și l-a ajutat să fie decisiv în sezonul în care Inter Milano a câștigat titlul.





Stanleybet oferă cota 2,48 pentru pariul că ambele formații vor marca.







Grupa B: Rusia - Danemarca (ora 22.00, Copenhaga, Pro TV)





Danezii riscă mult





Danemarca este cu spatele la zid, în timp ce Rusia vede locul doi în depărtare. Nordicii au pierdut primele două jocuri disputate tocmai în Copenhaga. Și acest meci se joacă pe ”Parken”.





Cele două echipe naționale s-au confruntat de fapt o singură dată în istoria lor și s-a întâmplat într-un meci fără miză pusă în joc: un meci amical, în Danemarca, pe 29 februarie 2012.



Naționala rusă a câștigat cu 2-0, rezultatul final cu golurile lui Roman Șirokov și Andrey Arshavin. Pe teren, pentru danezi, printre alții, se aflau Simon Kjaer și Christian Eriksen: prieteni, precum și coechipieri în echipa națională.





Danemarca nu a trecut de etapa grupelor la Campionatele Europene din 2004 (ediția când s-a încoronat Grecia, după o finală cu gazda Portugalia), când s-a oprit în sferturile de finală.







Rusia, în schimb, a ajuns în semifinale, în 2008 (ediție la care România a participat, competiția fiind găzduită de Austria și de Elveția), înainte de a părăsi grupele în următoarele două ediții.





Fortuna oferă cota 3,9 pentru o remiză.