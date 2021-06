Pontul zilei la Euro 2020: Duel istoric între Anglia și Scoția

Cel mai așteptat meci al zilei de vineri, purtat de două rivale regionale. Cele două reprezentative britanice s-au înfruntat de 114 ori, iar bilanțul este ușor în favoarea naționalei ”Three Lions”.





Grupa D: Anglia - Scoția (ora 22.00, Londra, Pro TV)



Anglia are 48 de victorii, 25 de meciuri s-au terminat la egalitate, iar rivalii au 41 de succese. Dar la Euro s-au văzut o singură dată, în istoricul joc din 1996, când Anglia a găzduit competiția.







A fost 2-0 pe Wembley, cu goluri Alan Shearer și Paul Gascoigne, care în zilele noastre ar fi atacantul central Harry Kane și ”aripa” Phil Foden, cel care s-a vopsit blond în cap tocmai pentru a-l imita pe Gazza.







Cum Kane încă n-a punctat la Euro și are ”foame” de gol, iar Foden visează la o execuție precum cea a lui Gascoigne de acum 25 de ani, iată indicii de speculat pentru pariori. Kane are cota 2 pentru gol marcat, iar Foden are cota 3,35.





Ultima victorie a Scoției a venit pe 17 noiembrie 1999, în barajul de calificare la Euro 2000, întrecere găzduită de două țări, Belgia și Olanda.







A fost un inutil 1-0, după ce Anglia câștigase cu 2-0 în tur. Din acel moment, 3 victorii Anglia și un egal, în ultimul duel, preliminariile Mondialului din Rusia 2018, scor 2-2.





Traseul Angliei este unul spectaculos: serie de 7 victorii, timp în care a încasat un gol, de la Polonia, în etapa a treia din preliminariile CM Qatar 2022.





Ultimele 3 partide (două amicale și una oficială) au consemnat în dreptul Angliei victorii ”scurte”, cu 1-0: Austria, România și Croația.



Până la dubla cehului Schick, Scoția lui Steve Clarke avea 5 partide fără să știe ce este acela gustul eșecului: două victorii și 3 remize, inclusiv cu curajos 2-2 cu Olanda, pe 2 iunie.