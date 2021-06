Pontul zilei: Care este favorita Euro 2020 ținând cond de forma jucătorilor și de media de vârstă a naționalelor

Observatorul Fotbalului, CIES, a întocmit clasamentul echipelor cu cele mai mari șanse de triumf la Euro 2020, competiție programată în intervalul 11 iunie-11 iulie.





Potrivit CIES, Franța, campioana mondială și vicecampioana europeană, este echipa cu cele mai mari șanse a ridica trofeul pe ”Wembley”.







Calculele au ținut cont de formă, de media de vârstă a echipei și de statisticile individuale ale jucătorilor.





Clasamentul compilat pune în ordine coeficientul, echipa, grupa și vârsta medie a echipei.







Topul 5 le cuprinde pe Franța, Germania, Spania și pe Portugalia, aceasta din urmă fiind campioana actuală.







Italia este a șasea, dar încă înaintea unor superputeri precum Olanda, Belgia și Croația. Ucraina închide lista primelor 10.





Cea mai slabă selecționată este Finlanda, iar penultima este Macedonia de Nord. Ambele sunt debutante la turneul final de asemenea anvergură. Și amândouă au cota 501 la câștigarea titlului continental.





Clasamentul CIES



1,29 - Franța - Grupa F - 27,8 ani

1,26 - Germania - Grupa F - 27,5 ani

1,26 - Spania - Grupa E - 26,5 ani

1,21 - Anglia - Grupa D - 25,2 ani

1,16 - Portugalia - Grupa F - 27,9 ani

1,13 - Italia - Grupa A - 27,7 ani

1,08 - Olanda - Grupa C - 27,2 ani

1,04 - Belgia - Grupa B - 29,1 ani

0,97 - Croația - Grupa D - 27,8 ani

0,94 - Ucraina - Grupa C - 26,4 ani

0,93 - Russia - Grupa B - 27,9 ani

0,91 - Elveția - Grupa A - 27,0 ani

0,91 - Austria - Grupa C - 27,8 ani

0,88 - Danemarca - Grupa B - 27,7 ani

0,88 - Turcia - Grupa A - 24,9 ani

0,79 - Republica Cehă - Grupa D - 27,4 ani

0,78 - Polonia - Grupa E - 27,1 ani

0,74 - Scoția - Grupa D - 27,3 ani

0,73 - Suedia - Grupa E - 29,2 ani

0,72 - Slovacia - Grupa E - 28,2 ani

0,69 - Țara Galilor - Grupa A - 25,5 ani

0,64 - Ungaria - Grupa F - 28,0 ani

0,57 - Macedonia de Nord - Grupa C - 27,6 ani

0,55 - Finlanda - Grupa B - 28,1 ani