Pontul zilei vine din play-off-ul din NBA: Utah Jazz trebuie să evite o nouă surpriză

Philadelphia 76ers - Washington Wizards (joi, ora 2.00)



Campionatul nord-american masculin de baschet a intrat în faza play-off-ului. Teoretic, meciurile nu sunt echilibrate, împerecherea făcându-se conform locurilor din sezonul regulat: 1-8, 2-7, 3-6 și 4-5.







Teoretic, au avut loc surprize pe linie. Este de așteptat ca gazdele din Philadelphia să câștige și să ducă scorul general la 2-0, dar este greu de crezut că nu vor miza și pe apărare, spre deosebite de primul joc, încheiat 125-118.







De obicei, formația din capitală punctează puțin, iar meciul 2 vine și cu oarece oboseală în picioare și cu inexactitate în brațul de aruncare. Este greu de anticipat un scor de genul 122-110.







Sub 231,5 puncte (1,89, unibet)



New York Knicks - Atlanta Hawks (joi, ora 2.30)



Oaspeții au produs surpriza în prima partidă, 107-105, iar partida a doua va fi abordată de New York cu măsurile de precauție zdravăn luate.







Cota gazdelor la victorie este una atrăgătoare, astfel că merită tratată cu încredere și, pentru cine crede că 2-0 pentru Atlanta ar fi prea mult, să o ia cu două mâini. Gazdele promit un marcaj mai atent la liderul Trae Young, cel pe mâna căruia s-au impus ”vulturii”.







Cu o aruncare efectuată cu 0,9 secunde înainte de expirarea timpului regulamentar, Young a făcut liniște în Madison Square Garden, cea mai impunătare arena de baschet a Americii.



Victorie gazdele (1,78, 888sport.ro)



Utah Jazz - Memphis Grizzlies (joi, ora 5.00)





Nu sunt premisele să se repete șocul din primul meci, când ocupanta locului 8 a trecut de formația cu cele mai multe victorii din Conferința de Vest.







Cu publicul alături, trupa din Utah n-a fost în stare să se impună, dar are o explicație care stă în picioare: nu l-a avut pe parchet pe conductorul de joc Donovan Mitchell, accidentat.







A fost 112-109 în Salt Lake City, adică un meci strâns. Casele de pariuri oferă o cotă mică (1,27-1,3) pentru un succes al gazdelor, așa că merită încercată o altă propunere, cum ar fi cea pentru multe puncte marcate.



Peste 217,5 puncte (1,92, winmasters)



COTA TOTALĂ: 6,45.