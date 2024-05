These three are getting used to share the podium! \uD83D\uDE0E\uD83D\uDE0E\uD83D\uDE0E



\uD83E\uDD47 @PeccoBagnaia

\uD83E\uDD48 @88jorgemartin

\uD83E\uDD49 @marcmarquez93 #MotoGP \uD83C\uDFC1 pic.twitter.com/LwYxGpOIGm