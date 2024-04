Sezonul 2024 a început dezastruos pentru Lewis Hamilton, iar toată lumea vorbește despre plecarea acestuia de la Mercedes. Printre cei care au comentat situația septuplului campion mondial se numără și Ralf Schumacher, fostul pilot explicând ce l-a determinat pe britanic să semneze cu rivalii de la Ferrari.

Hamilton susține că a visat dintotdeauna să piloteze pentru Ferrari, dar mezinul familiei Schumacher este sigur că există motive financiare în spatele deciziei luate de britanic.

Lewis nu arată deloc bine din punct de vedere sportiv (a acumulat doar 8 puncte după primele trei curse), iar Ralf se întreabă dacă englezul mai este capabil să concureze pentru una dintre cele mai bune echipe din Marele Circ.

Fostul pilot spune că Hamilton va avea o misiune dificilă la scuderia italiană, unde se va lupta cu Charles Leclerc pentru poziția de pilot principal.

„Îl pot înțelege pe Lewis. A vrut să câștige din nou bani adevărați și să piloteze pentru un brand care are atât de mult farmec încât să-l poată folosi și după ce-și va încheia cariera de pilot.

Întrebarea crucială este: cât de bun mai este Lewis Hamilton, cât de motivat este? Sper că se va face totul pentru ca el să se simtă confortabil, pentru ca el să fie numărul unu în echipă. Este în ultima linie dreaptă a carierei, având în vedere vârsta lui.

Nu cred că Charles Leclerc se vede ca al doilea pilot al Ferrari. Este un test pentru el. Trebuie să-l învingă pe Hamilton și are un avantaj: a petrecut mai mult timp la Ferrari și vorbește perfect italiana.

Va fi interesant să vedem cum se vor desfășura lucrurile la Ferrari. Mașina s-a îmbunătățit, calmul a revenit și (Fred Vasseur, șeful Scuderiei) face tot posibilul pentru a face echipa și mai puternică în viitor cu noi tehnicieni” - Ralf Schumacher, citat de Marca.

Pentru Lewis Hamilton lucrurile pur și simplu nu funcționează în sezonul 2024: după disputarea a trei Grand Prixuri (Bahrain, Arabia Saudită și Australia), englezul are opt puncte acumulate, zestre mult sub pretențiile unui pilot care a cucerit de șapte ori titlul mondial din Formula 1.

