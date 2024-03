MOTOR Joi, 07 Martie 2024, 16:46

Joi au debutat antrenamentele contând pentru Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite, iar cel mai rapid a fost campionul en-titre Max Verstappen. Acesta a fost urmat de Fernando Alonso și Sergio Perez.

Max Verstappen Foto: Independent Photo Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Max Verstappen a încheiat sesiunea de antrenamente cu cel mai bun timp, reușind să oprească cronometrul la 1:29.659.

Marele Premiu din Arabia Saudită, rezultate consemnate în primele antrenamente de pe circuitul de la Jeddah

FP1 CLASSIFICATION



Programul Marelui Premiu de Formula 1 din Arabia Saudită

Antrenamente 2: joi, 7 februarie, între 19:00 și 20:00

Antrenamente 3: vineri, 8 martie, între 15:30 și 16:30

Calificări: vineri, 8 martie, între 19:00 și 20:00

Cursa: sâmbătă, 9 martie, ora 19:00.

Calificările și cursa din Arabia Saudită vor putea fi urmărite în direct pe Antena 3 CNN. Nicio sesiune de antrenament nu va fi transmisă la tv (vor putea fi văzute pe platforma AntenaPLAY, contra cost).

Detalii despre Jeddah Corniche Circuit

Primul Grand Prix organizat: 2021

Numărul tururilor: 50

Lungimea circuitului: 6.174 km

Distanța totală: 308.45 km

Vor fi trei zone pentru DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Record pe tur: 1:30.734 - Lewis Hamilton (2021)

Caștigătorii de la Jeddah: Lewis Hamilton (2021), Max Verstappen (2022), Sergio Perez (2023).

Ce a fost în 2023:

1. Sergio Perez (Red Bull)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Fernando Alonso (Aston Martin).

Cel mai rapid tur: 1:31.506 - Max Verstappen (Red Bull)

Pole-position: Sergio Perez (Red Bull).

De știut despre Circuitul Jeddah Corniche

Este un circuit stradal temporar, cu toate că are unele secțiuni permanente. Este situat, așa cum îi arată și numele, în zona Corniche, o stațiune de coastă aflată la aproximativ 30 de kilometri distanță de orașul Jeddah.

A fost proiectat de compania Tilke, în colaborare cu echipa de specialiști a Formulei 1.

Circuitul de la Jeddah este unul foarte rapid, aici vitezele medii fiind în jurul a 250 de km/h. Vorbim despre un circuit mai rapid decât cel de la Silverstone și al doilea ca rapiditate din sezon după Monza, „Templul Vitezei”.

Jeddah găzduiește cel mai rapid circuit stradal existent vreodată în Formula 1.

Formula 1 - Clasamentul piloților

1. Max Verstappen - RedBull 26 puncte

2. Sergio Perez - RedBull 18

3. Carlos Sainz - Ferrari 15

4. Charles Leclerc - Ferrari 12

5. George Russell - Mercedes 10

6. Lando Norris - McLaren 8

7. Lewis Hamilton - Mercedes 6

8. Oscar Piastri - McLaren 4

9. Fernando Alonso - Aston Martin 2

10. Lance Stroll - Aston Martin 1 etc.

Formula 1 - Clasamentul constructorilor

1. RedBull 44 puncte

2. Ferrari 27

3. Mercedes 16

4. McLaren 12

5. Aston Martin 3

6. Kick Sauber 0

7. HAAS 0

8. RB Honda 0

9. Williams 0

10. Alpine Renault 0.

Cum va arăta sezonul 2024 din Formula 1

1) MP din Bahrain / 2 martie / Câștigător Max Verstappen

2) MP din Arabia Saudită / 9 martie / Jeddah

3) MP din Australia / 24 martie / Albert Park Circuit

4) MP din Japonia / 7 aprilie / Suzuka

5) MP din China / 21 aprilie / Shanghai

6) MP din Miami / 5 mai / Miami International Autodrome

7) MP din Emilia Romagna / 19 mai / Imola

8) MP din Monaco / 26 mai / Monaco

9) MP din Canada / 9 iunie / Gilles Villeneuve, Monteal

10) MP din Spania / 23 iunie / Barcelona, Montmelo

11) MP din Austria / 30 iunie / Spielberg

12) MP din Marea Britanie / 7 iulie / Silverstone

13) MP din Ungaria / 21 iulie / Hungaroring

14) MP din Belgia / 28 iulie / Spa-Francorchamps

15) MP din Olanda / 25 august / Zandvoort

16) MP din Italia / 1 septembrie / Monza

17) MP din Azerbaidjan / 15 septembrie / Baku

18) MP din Singapore / 22 septembrie / Marina Bay

19) MP din SUA / 20 octombrie / Texas, Austin

20) MP din Mexic / 27 octombrie / Autodromo Hermanos Rodriguez

21) MP din Sao Paulo / 3 noiembrie / Interlagos

22) MP din Las Vegas / 23 noiembrie / Las Vegas Strip Circuit

23) MP din Qatar / 1 decembrie / Lusail

24) MP din Abu Dhabi / 8 decembrie / Yas Marina.