MOTOR Vineri, 01 Martie 2024, 15:46

0

Carlos Sainz Jr. a fost cel mai rapid în a treia sesiune de antrenamente din Bahrain, pilotul celor de la Scuderia Ferrari oprind cronometrul la 1:30.824. Ibericul a fost urmat de compatriotul Fernando Alonso (Aston Martin +0.141) și Max Verstappen (RedBull - campionul ultimelor trei ediții din Marele Circ +0.238).

Carlos Sainz Jr. Foto: Hasan Bratic/AvensImages/LiveMedia / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> Pilotul multiplu campion mondial care ar putea reveni în Formula 1

Reamintim că Marele Premiu din Bahrain, de pe circuitul de la Sakhir, va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00. Este primul Grand Prix al sezonului 2024 din Formula 1.

>> Începe Formula 1: Max Verstappen și restul - Recorduri și lucruri mai puțin cunoscute din istoria Marelui Circ / Cine transmite la tv

Bahrain, antrenamente 3, clasament final

FP3 CLASSIFICATION



The two Spaniards lead the way ahead of the first qualifying of the season #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/KyJl9Oaj92 — Formula 1 (@F1) March 1, 2024

Grand Prix Bahrain, program

Cursa: 2 martie, ora 17:00

Calificări: 1 martie, între 18:00 și 19:00

Antrenamente 3: Carlos Sainz Jr a fost cel mai rapid

Antrenamente 2: Piloții Mercedes pe primele locuri

*Transmisia TV a cursei: Antena 1.

Cum va arăta sezonul 2024 din Formula 1

1) MP din Bahrain / 2 martie / Sakhir

2) MP din Arabia Saudită / 9 martie / Jeddah

3) MP din Australia / 24 martie / Albert Park Circuit

4) MP din Japonia / 7 aprilie / Suzuka

5) MP din China / 21 aprilie / Shanghai

6) MP din Miami / 5 mai / Miami International Autodrome

7) MP din Emilia Romagna / 19 mai / Imola

8) MP din Monaco / 26 mai / Monaco

9) MP din Canada / 9 iunie / Gilles Villeneuve, Monteal

10) MP din Spania / 23 iunie / Barcelona, Montmelo

11) MP din Austria / 30 iunie / Spielberg

12) MP din Marea Britanie / 7 iulie / Silverstone

13) MP din Ungaria / 21 iulie / Hungaroring

14) MP din Belgia / 28 iulie / Spa-Francorchamps

15) MP din Olanda / 25 august / Zandvoort

16) MP din Italia / 1 septembrie / Monza

17) MP din Azerbaidjan / 15 septembrie / Baku

18) MP din Singapore / 22 septembrie / Marina Bay

19) MP din SUA / 20 octombrie / Texas, Austin

20) MP din Mexic / 27 octombrie / Autodromo Hermanos Rodriguez

21) MP din Sao Paulo / 3 noiembrie / Interlagos

22) MP din Las Vegas / 23 noiembrie / Las Vegas Strip Circuit

23) MP din Qatar / 1 decembrie / Lusail

24) MP din Abu Dhabi / 8 decembrie / Yas Marina.

>> Televiziunea care va transmite Formula 1 în următorii trei ani