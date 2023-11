MOTOR Sâmbătă, 25 Noiembrie 2023, 17:09

0

Max Verstappen va pleca din pole position în ultimul Grand Prix al anului 2023, de la Abu Dhabi. Pilotul celor de la RedBull va fi urmat în grila de start de Charles Leclerc și Oscar Piastri.

Max Verstappen Foto: Independent Photo Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Lewis Hamilton nu a terminat calificările în primii 10

Max Verstappen va pleca primul în ultimul Grand Prix al anului 2023, după ce a terminat primul sesiunea de calificări.

Campionul mondial a fost urmat de Charles Leclerc (Ferrari) și Oscar Piastri (McLaren), în timp ce Lewis Hamilton va pleca de pe poziția a 11-a.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN ABU DHABI!!! \uD83E\uDD29\uD83D\uDCAA



Charles Leclerc joins the Dutchman on the front row, with Oscar Piastri finishing third for McLaren#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/x4xqhzxoun — Formula 1 (@F1) November 25, 2023

Marele Premiu de la Abu Dhabi, ierarhia finală din calificări

QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen takes his 12th pole of the season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3SK7Il4pCM — Formula 1 (@F1) November 25, 2023

Marele Premiu de la Abu Dhabi, program

26 noiembrie

Cursa / Ora 15:00

Yas Marina Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 2009

Lungime circuit: 5,281 km

Recordul pe tur: 1:26.103 / Max Verstappen în 2021 (Red Bull Racing RB16B)

Numărul de tururi: 58

MP din Abu Dhabi distanță totală: 306.183 km

Există două zone de DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din Formula 1)

Capacitate: 60.000 de locuri

Costuri construcție: 1.322 miliarde $

Arhitect: Hermann Tilke

Ce a fost în 2022: Max Verstappen (RedBull - câștigător), Charles Leclerc (Ferrari - locul 2), Sergio Perez (RedBull - locul 3). Cel mai rapid tur: Lando Norris: 1:28.391 (McLaren - în turul 44).

Clasament piloți înainte de ultimul Grand Prix din 2023

1 Max Verstappen (RedBull) 549 puncte / campion

2 Sergio Perez (RedBull) 273

3 Lewis Hamilton (Mercedes) 232

4 Carlos Sainz (Ferrari) 200

5 Fernando Alonso (Aston Martin) 200

6 Lando Norris (McLaren) 195

7 Charles Leclerc (Ferrari) 188

8 George Russell (Mercedes) 160

9 Oscar Piastri (McLaren) 89

10 Lance Stroll (Aston Martin) 73

11 Pierre Gasly (Alpine) 62

12 Esteban Ocon (Alpine) 58

13 Alexander Albon (Williams) 27

14 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 13

15 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10

16 Nico Hulkenberg (Haas) 9

17 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 6

18 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 6

19 Kevin Magnussen (Haas) 3

20 Liam Lawson (AlphaTauri) 2

21 Logan Sargeant (Williams) 1

22 Nyck De Vries (AlphaTauri) 0

Clasament constructori

1 RedBull 822 puncte / campioană

2 Mercedes 392

3 Ferrari 388

4 McLaren 284

5 Aston Martin 273

6 Alpine Renault 120

7 Williams 28

8 AlphaTauri 21

9 Alfa Romeo 16

10 Haas 12.

Calendarul sezonului 2023 din Formula 1

5 martie: Bahrain - Învingător Max Verstappen

19 martie: Arabia Saudită - Învingător Sergio Perez

2 aprilie: Australia - Învingător Max Verstappen

30 aprilie: Azerbaijan / Baku - Învingător Sergio Perez

7 mai: Miami - Învingător Max Verstappen

21 mai: Emilia Romagna / Imola - ANULAT

28 mai: Monaco / Monte Carlo - Învingător Max Verstappen

4 iunie: Spania / Barcelona - Învingător Max Verstappen

18 iunie: Canada / Montreal - Învingător Max Verstappen

2 iulie: Austria / Spielberg - Învingător Max Verstappen

9 iulie: Marea Britanie / Silverstone - Învingător Max Verstappen

23 iulie: Ungaria / Hungaroring - Învingător Max Verstappen

30 iulie: Belgia / Spa-Francorchamps - Învingător Max Verstappen

27 august: Ţările de Jos / Zandvoort - Învingător Max Verstappen

3 septembrie: Italia / Monza - Învingător Max Verstappen

17 septembrie: Singapore / Marina Bay - Învingător Carlos Sainz

24 septembrie: Japonia / Suzuka - Învingător Max Verstappen

8 octombrie: Qatar / Losail - Învingător Max Verstappen

22 octombrie: SUA / Austin - Învingător Max Verstappen

29 octombrie: Mexic / Mexico City - Învingător Max Verstappen

5 noiembrie: Brazilia / Sao Paulo - Învingător Max Verstappen

18 noiembrie: Las Vegas - Învingător Max Verstappen

26 noiembrie: Abu Dhabi / Yas Marina.