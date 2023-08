MOTOR Luni, 28 August 2023, 15:11

​Max Verstappen are 11 victorii din cele 13 Grand Prixuri disputate în acest sezon de Formula 1, nivelul arătat de pilotul celor de la RedBull fiind unul incredibil. Fernando Alonso (dublu campion mondial și unul dintre cei mai experimentați rivali ai lui Max) vorbește despre secretul olandezului.

Max Verstappen Foto: Qian Jun / Xinhua News / Profimedia

Fernando Alonso spune că Max Verstappen își atinge mult mai rapid potențialul maxim decât rivalii săi din Formula 1

Câștigător pe circuitul „de casă” de la Zandvoort, Verstappen a egalat recordul lui Sebastian Vettel care data din 2013: vorbim despre nouă victorii consecutive.

Verstappen are șansa la Monza în acest weekend să-l depășească pe multiplul campion mondial.

Al doilea în cursa din Olanda, Fernando Alonso (42 de ani) a explicat care este marele secret al lui Verstappen în acest sezon.

Desigur, olandezul are parte de cel mai bun monopost de pe grila de start, însă Alonso îl laudă pe rivalul său mult mai tânăr (25 de ani).

Ibericul spune că în cest moment Verstappen este singurul pilot din Marele Circ care reușește să-și atingă potențialul maxim în atât de multe momente. Aici se face de fapt diferența între Max și restul piloților din Formula 1.

„Să câștigi de-o manieră atât de categorică în oricare dintre sporturile profesioniste este atât de complicat.

În zile precum cea de astăzi (n.r. duminică), am simțit că am fost la cel mai bun nivel al meu și am dat 100% din ceea ce am simțit și din abilitățile mele pe o mașină de curse”, spune Fernando Alonso.

„Poate că la Spa nu am fost la acest nivel, la fel în Austria. Așa că întotdeauna simți că există loc de îmbunătățire și nu ești la 100% mulțumit de tine.

Cred că Max atinge acel 100% (n.r. potențial) mai des decât noi în acest moment, tocmai de aceea domină în acest fel”, completează Alonso.

De știut:

Max Verstappen are 339 de puncte acumulate până acum în sezonul 2023 al Formulei 1. Vorbim despre un avantaj de 138 de puncte față de următorul clasat: coechipierul Sergio Perez.

RedBull Racing are 540 de puncte, iar Mercedes (a doua clasată) se poate lăuda doar cu 255.



Calendarul sezonului 2023 din Formula 1

5 martie: Bahrain - Învingător Max Verstappen

19 martie: Arabia Saudită - Învingător Sergio Perez

2 aprilie: Australia - Învingător Max Verstappen

30 aprilie: Azerbaijan / Baku - Învingător Sergio Perez

7 mai: Miami - Învingător Max Verstappen

21 mai: Emilia Romagna / Imola - ANULAT

28 mai: Monaco / Monte Carlo - Învingător Max Verstappen

4 iunie: Spania / Barcelona - Învingător Max Verstappen

18 iunie: Canada / Montreal - Învingător Max Verstappen

2 iulie: Austria / Spielberg - Învingător Max Verstappen

9 iulie: Marea Britanie / Silverstone - Învingător Max Verstappen

23 iulie: Ungaria / Hungaroring - Învingător Max Verstappen

30 iulie: Belgia / Spa-Francorchamps - Învingător Max Verstappen

27 august: Ţările de Jos / Zandvoort - Învingător Max Verstappen

3 septembrie: Italia / Monza

17 septembrie: Singapore / Marina Bay

24 septembrie: Japonia / Suzuka

8 octombrie: Qatar / Losail

22 octombrie: SUA / Austin

29 octombrie: Mexic / Mexico City

5 noiembrie: Brazilia / Sao Paulo

18 noiembrie: Las Vegas

26 noiembrie: Abu Dhabi / Yas Marina