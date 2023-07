Opt piloți care au participat la Marele Premiu de Formula 1 al Austriei au fost sancționați pentru încălcări ale limitelor pistei, duminică, la Spielberg, informează Reuters.

Max Verstappen s-a impus (urmat de Charles Leclerc și Sergio Perez), iar RedBull a sărbătorit a noua victorie consecutivă din acest sezon.

În afara podiumului a fost mare confuzie: Aston Martin a protestat și peste 1.200 de potențiale încălcări ale limitelor pistei au fost analizate de comisari.

Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Alex Albon, Logan Sargeant (Williams), Esteban Ocon (Alpine), Nyck de Vries, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) și Kevin Magnussen (Haas) au fost penalizați, unii de două ori.

După aplicarea sancțiunilor, Sainz a coborât de pe locul 4 pe locul 6, iar Lando Norris (McLaren) și Fernando Alonso (Aston Martin) au trecut pe locurile 4, respectiv 5.

Hamilton a pierdut o poziție (a ajuns pe 8, în spatele coechipierului George Russell), în timp ce Lance Stroll (Aston Martin) a urcat pe 9, iar Gasly a coborât pe 10.

În timpul cursei, piloții au semnalat prin radio ori de câte ori vedeau un rival depășind limitele.

„Perez a ieșit complet în virajul 10, a primit deja o penalizare?”, a întrebat Hamilton după ce a primit prima dintre cele două penalizări de cinci secunde.

Comisarii au afirmat că au existat atât de multe încălcări ale regulamentului încât unii piloți nu au fost penalizați atunci când ar fi trebuit să fie.

„Din cauza particularităților configurației circuitului și a înclinației multor piloți de a conduce în mod repetat în afara limitelor pistei, a apărut o situație fără precedent”, a declarat un purtător de cuvânt al FIA.

1. Max Verstappen

2. Charles Leclerc

3. Sergio Perez

4. Lando Norris

5. Fernando Alonso

6. Carlos Sainz

7. George Russell

8. Lewis Hamilton

9. Lance Stroll

10. Pierre Gasly

11. Alexander Albon

12. Zhou Guanyu

13. Logan Sargeant

14. Esteban Ocon

15. Valtteri Bottas

16. Oscar Piastri

17. Nick de Vries

18. Kevin Magnusen

19. Yuki Tsunoda

20. Nico Hulkenberg (abandon)

