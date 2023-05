MOTOR Marți, 09 Mai 2023, 12:05

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Ferrari nu a obținut rezultatele dorite nici în Marele Premiu de Formula 1 din SUA: Carlos Sainz a terminat pe locul 5, iar Charles Leclerc pe 7, iar cei doi piloți au dezvăluit că monopostul lor are probleme.

Charles Leclerc Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia

Charles Leclerc și Carlos Sainz s-au plâns de monopostul Ferrari

Leclerc, locul 2 în clasamentul piloților din sezonul precedent, a spus că pierde secunde prețioase în lupta cu rivalii din cauza mașinii Ferrari.

„Este o imagine foarte asemănătoare cu cea de la începutul anului, suntem competitivi în calificări, dar odată ajunși în ziua cursei ne chinuim.

Vorbeam după cursă cu Carlos (n.r. Sainz) și ceea ce ne lipsește este consistența mașinii. Nici măcar de la viraj la viraj, ci într-un singură curbă poți resimți un echilibru uriaș de supravirare și apoi un echilibru uriaș de subvirare, iar mașina noastră este atât de afectată de vânt.

Anul acesta avem o mașină care este mult mai sensibilă la vânt și ne luptăm mult mai mult cu asta. Echipa lucrează mult la asta.

În afară de asta, am pățit ceva bizar în restul weekendului, așa că va trebui să verificăm mașina. Am avut o mulțime de atingeri cu partea de jos, mai ales la viteze mari, ceea ce nu pot explica, pentru că nu am avut parte de asta în calificări. Vom fi atenți la acest aspect” - Charles Leclerc, citat de MotorSport.

Și Carlos Sainz și-a exprimat nemulțumirile după cursa de la Miami: „Este o mașină foarte inconsistentă, este foarte capricioasă. Conducem la limită sau pe muchie de cuțit, iar acest lucru înseamnă că în cursă plătim prețul”.

Fred Vasseur (șeful Ferrari) a recunoscut că ambii piloți s-au plâns de monopostul care le-a fost pus la dispoziție: „Găsirea unei anumite consistențe în performanța mașinii trebuie să fie prioritatea noastră numărul unu, în special în ceea ce privește gestionarea pneurilor, astfel încât încrederea pe care piloții o au în calificări să poată fi replicată în cursă”.

Formula 1 - Clasamentul piloților după MP de la Miami

1 Max Verstappen - RedBull 119 puncte

2 Sergio Perez - RedBull 105

3 Fernando Alonso - Aston Martin 75

4 Lewis Hamilton - Mercedes 56

5 Carlos Sainz - Ferrari 44

6 George Russell - Mercedes 40

7 Charles Leclerc - Ferrari 34

8 Lance Stroll - Aston Martin 27

9 Lando Norris - McLaren 10

10 Pierre Gasly - Alpine 8 etc.

Formula 1 - Clasamentul constructorilor

1 RedBull 224 puncte

2 Aston Martin 102

3 Mercedes 96

4 Ferrari 78

5 McLaren 14

6 Alpine 14

7 HAAS 8

8 Alfa Romeo 6

9 AlphaTauri 2

10 Williams 1.

Calendarul sezonului 2023 din Formula 1

5 martie: Bahrain - Învingător Max Verstappen

19 martie: Arabia Saudită - Învingător Sergio Perez

2 aprilie: Australia - Învingător Max Verstappen

30 aprilie: Azerbaijan / Baku - Învingător Sergio Perez

7 mai: Miami - Învingător Max Verstappen

21 mai: Emilia Romagna / Imola

28 mai: Monaco

4 iunie: Spania / Barcelona

18 iunie: Canada / Montreal

2 iulie: Austria / Spielberg

9 iulie: Marea Britanie / Silverstone

23 iulie: Ungaria / Budapesta

30 iulie: Belgia / Spa-Francorchamps

27 august: Ţările de Jos / Zandvoort

3 septembrie: Italia / Monza

17 septembrie: Singapore / Marina Bay

24 septembrie: Japonia / Suzuka

8 octombrie: Qatar / Losail

22 octombrie: SUA / Austin

29 octombrie: Mexic / Mexico City

5 noiembrie: Brazilia / Sao Paulo

18 noiembrie: Las Vegas

26 noiembrie: Abu Dhabi / Yas Marina.