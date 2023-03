MOTOR Luni, 20 Martie 2023, 10:48

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Finalul Marelui Premiu al Arabiei Saudite a fost unul care l-a trecut de la o stare la alta pe Fernando Alonso. După ce a sărbătorit podiumul cu numărul 100 al carierei, veteranul din Formula 1 a aflat că a fost penalizat și a coborât pe locul al patrulea, dar decizia a fost anulată până la urmă după ce Aston Martin a depus contestație.

Fernando Alonso Foto: BARNI Cristiano/ATP/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> Formula 1: Dublă RedBull în Arabia Saudită - Campionul mondial, revenire spectaculoasă

Ibericul a fost penalizat inițial cu 5 secunde pentru o plasare greșită pe grila de start și și-a ispășit pedeapsa în turul 18, când a intrat la boxe pentru schimbul de pneuri.

După ce a sărbătorit pe podium alături de Sergio Perez și Max Verstappen, Alonso a aflat că a fost sancționat cu alte 10 secunde și a coborât pe locul 4. Comisarii au considerat că Fernando nu și-a executat corect penalizarea pentru că mecanicul responsabil cu cricul spate a atins monopostul înainte de expirarea celor 5 secunde.

La finalul cursei de la Jeddah, Aston Martin a depus o contestație și FIA și-a anulat decizia după ce a analizat probele video. Comisarii au admis că atingerea maşinii în orice fel, chiar cu un cric, nu poate fi considerată o intervenţie mecanică.

„În sprijinul cererii noastre, am atașat o probă video cu 7 alte situații similare în care mecanicii au atins mașinile în timp ce acestea se aflau în penalizare și nu au fost acordate sancțiuni”, se arată în contestația depusă de Aston Martin.

„După ce am văzut imaginile și am ascultat poziția celor de la Aston Martin și a membrilor relevanți FIA, am ajuns la concluzia că decizia inițială de penalizare trebuie schimbată și am acționat în consecință”, se arată în comunicatul de pe site-ul oficial al F1.

Fernando Alonso critică FIA după MP al Arabiei Saudite

Fernando Alonso (41 ani) a comentat situația înainte ca FIA să anunțe decizia de anulare a pedepsei sale. Spaniolul a spus că, dacă ar fi aflat mai devreme, ar fi fost capabil să obțină locul al treilea chiar și cu o penalizare de 10 secunde (diferența dintre el și George Russell a fost de aproximativ 6,2 secunde).

„Dacă este frustrant? Nu. Dar au făcut totul greșit. Este sub standardele FIA. Când ai 35 de tururi pentru a raporta penalizarea și aștepți până după podium înseamnă că este ceva în neregulă cu sistemul. Dar asta este și îmi pare rău pentru fani. Eu chiar m-am distrat de minune pe podium, am luat trofeul, am făcut fotografiile și am sărbătorit cu șampania. Să am 15 sau 12 puncte nu mă schimbă prea mult, dar e trist. Trebuie să ai bunul simț, nu trebuie să inventăm nimic nou.

Trebuie să revizuiesc incidentul de la start, dar se pare că eram prea în stânga. E greșeala mea, va trebui să acord mai multă atenție. Este destul de ciudat că în două curse am avut probleme similare cu două mașini, Esteban (Ocon, în Bahrain) și eu aici. Dar mi-au spus că am o penalizare de cinci secunde și am pus șapte secunde între mine și Russell. Dacă cineva mi-ar fi spus că am o penalizare de 10 secunde, aș fi forțat mai mult pe final și aș fi pus peste 10 secunde.

Nu este corect pentru George și pentru sponsorii Mercedes, care și-ar fi dorit să urce pe podium. Nu este deloc corect pentru George. Dacă era al treilea în cursă, el ar fi trebuit să se bucure de podium, nu eu. Îmi pare rău pentru asta, pentru George, pentru fanii săi și pentru sponsorii Mercedes. Trebuie să înțelegem bine treaba. Dar este un pic ciudat. Cel mai important lucru pentru mine este că mașina este puternică” - Fernando Alonso, citat de AS.com.

Clasament piloți după MP din Arabia Saudită

1 Max Verstappen - RedBull 44 puncte

2 Sergio Perez - RedBull 43

3 Fernando Alonso - Aston Martin 30

4 Carlos Sainz - Ferrari 20

5 Lewis Hamilton - Mercedes 20

6 George Russell - Mercedes 18

7 Lance Stroll - Aston Martin 8

8 Charles Leclerc - Ferrari 6

9 Pierre Gasly - Alpine 4

10 Esteban Ocon - Alpine 4

11 Valtteri Bottas - Alfa Romeo 4

12 Kevin Magnussen - HAAS 1

13 Alexander Albon - Williams 1

14 Yuki Tsunoda - AlphaTauri 0

15 Nico Hulkenberg - HAAS 0

16 Logan Sargeant - Williams 0

17 Zhou Guanyu - Aston Martin 0

18 Nyck De Vries - AlphaTauri 0

19 Oscar Piastri - McLaren 0

20 Lando Norris - McLaren 0

Clasament constructori

1 RedBull 87 puncte

2 Aston Martin 38

3 Mercedes 38

4 Ferrari 26

5 Alpine 8

6 Alfa Romeo 4

7 HAAS 1

8 Williams 1

9 AlphaTauri 0

10 McLaren 0.

Calendarul sezonului 2023 din Formula 1

5 martie: Bahrain - Învingător Max Verstappen

19 martie: Arabia Saudită - Învigător Sergio Perez

2 aprilie: Australia / Melbourne

16 prilie: China / Shanghai

30 aprilie: Azerbaijan / Baku

7 mai: Miami

21 mai: Emilia Romagna / Imola

28 mai: Monaco

4 iunie: Spania / Barcelona

18 iunie: Canada / Montreal

2 iulie: Austria / Spielberg

9 iulie: Marea Britanie / Silverstone

23 iulie: Ungaria / Budapesta

30 iulie: Belgia / Spa-Francorchamps

27 august: Ţările de Jos / Zandvoort

3 septembrie: Italia / Monza

17 septembrie: Singapore / Marina Bay

24 septembrie: Japonia / Suzuka

8 octombrie: Qatar / Losail

22 octombrie: SUA / Austin

29 octombrie: Mexic / Mexico City

5 noiembrie: Brazilia / Sao Paulo

18 noiembrie: Las Vegas

26 noiembrie: Abu Dhabi / Yas Marina.