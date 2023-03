MOTOR Luni, 06 Martie 2023, 12:17

Silviu Dumitru

0

Max Verstappen și Sergio Perez au ocupat primele poziții în Marele Premiu din Bahrain, iar RedBull a început perfect sezonul 2023 din Formula 1. La finalul cursei, campionul mondial din ultimele două sezoane a vorbit despre prima sa victorie de la Sakhir.

Max Verstappen Foto: DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Max Verstappen și Sergio Perez, o adevărată echipă

„Cred că ne-am confruntat cu câteva probleme. Depinde de la cursă la cursă, dar cred că ne vom descurca orice ne-ar apărea în cale. Vreau să mulțumesc întregii echipe pentru munca depusă de-a lungul iernii. Au reușit din nou, avem o mașină foarte rapidă, cu care putem concura în cele mai bune condiții.

Este exact ce am vrut. Să terminăm pe primele două locuri. Sunt foarte mândru deoarece am arătat exact ca o echipă. Am observat că monopostul este unul foarte rapid și mi-a permis să pun o distanță considerabilă între mine și urmăritori încă din startul cursei.

După ce m-am distanțat a fost mai ușor să pilotez restul cursei. A fost un pas înainte pentru noi. Mă simt bine pentru că în sfârșit am câștigat în Bahrain. Nu am un istoric tocmai bun aici” - Max Verstappen, citat de The Guardian.

„Startul nu a fost unul ideal. Charles a fost puțin agresiv, m-a împins spre dreapta, dar am reușit să îl ocolesc. Puteam face un efort mai mare, dar Charles a fost foarte puternic pe noile gume și a fost dificil să îl depășesc. Pentru echipă a fost important ca eu să trec de Charles și să termin al doilea” - Sergio Perez.

Formula 1, clasamentul piloților

1 Max Verstappen - RedBull 25 puncte

2 Sergio Perez - RedBull 18

3 Fernando Alonso - Aston Martin 15

4 Carlos Sainz - Ferrari 12

5 Lewis Hamilton - Mercedes 10

6 Lance Stroll - Aston Martin 8

7 George Russell - Mercedes 6

8 Valtteri Bottas - Alfa Romeo 4

9 Pierre Gasly - Alpine 2

10 Alexander Albon - Williams 1

Formula 1, clasament constructori

1 RedBull 43 puncte

2 Aston Martin 23

3 Mercedes 16

4 Ferrari 12

5 Alfa Romeo 4

6 Alpine 2

7 Williams 1

8 AlphaTauri 0

9 HAAS 0

10 McLaren 0

Echipele cu cele mai multe victorii în Bahrain

Ferrari 7 (2004, 2007, 2008, 2010, 2017, 2018, 2022)

Mercedes 6 (2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021)

RedBull 3 (2012, 2013, 2022)

Renault 2 (2005, 2006)

Câștigătorii tuturor Grand Prixurilor din Bahrain

2004 Michael Schumacher / Ferrari

2005 Fernando Alonso / Renault

2006 Fernando Alonso / Renault

2007 Felipe Massa / Ferrari

2008 Felipe Massa / Ferrari

2009 Jenson Button / Brawn

2010 Fernando Alonso / Ferrari

2011 Nu s-a organizat

2012 Sebastian Vettel / RedBull

2013 Sebastian Vettel / RedBull

2014 Lewis Hamilton / Mercedes

2015 Lewis Hamilton / Mercedes

2016 Nico Rosberg / Mercedes

2017 Sebastian Vettel / Ferrari

2018 Sebastian Vettel / Ferrari

2019 Lewis Hamilton / Mercedes

2020 Lewis Hamilton / Mercedes

2021 Lewis Hamilton / Mercedes

2022 Charles Leclerc / Ferrari

2023 Max Verstappen / RedBull

Calendarul sezonului 2023 din Formula 1

5 martie: Bahrain - Învingător Max Verstappen

19 martie: Arabia Saudită / Jeddah

2 aprilie: Australia / Melbourne

16 prilie: China / Shanghai

30 aprilie: Azerbaijan / Baku

7 mai: Miami

21 mai: Emilia Romagna / Imola

28 mai: Monaco

4 iunie: Spania / Barcelona

18 iunie: Canada / Montreal

2 iulie: Austria / Spielberg

9 iulie: Marea Britanie / Silverstone

23 iulie: Ungaria / Budapesta

30 iulie: Belgia / Spa-Francorchamps

27 august: Ţările de Jos / Zandvoort

3 septembrie: Italia / Monza

17 septembrie: Singapore / Marina Bay

24 septembrie: Japonia / Suzuka

8 octombrie: Qatar / Losail

22 octombrie: SUA / Austin

29 octombrie: Mexic / Mexico City

5 noiembrie: Brazilia / Sao Paulo

18 noiembrie: Las Vegas

26 noiembrie: Abu Dhabi / Yas Marina.