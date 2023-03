Lance Stroll a ratat testele din presezon din cauza unei accidentări, dar pilotul canadian al echipei Aston Martin va participa la Marele Premiu din Bahrain, cursa de deschidere a sezonului 2023 din Formula 1, informează Reuters.

Canadianul a declarat că a fost supus unei intervenţii chirurgicale minore la încheietura mâinii drepte, după un accident de bicicletă pe care l-a suferit în timpul antrenamentelor din Spania.

El nu a precizat când s-a produs accidentarea, pe care Aston Martin a anunţat-o în mod public pentru prima oară în data de 20 februarie.

Până în prezent, Stroll a efectuat doar 17 tururi de shakedown, în condiţii de umiditate, pe circuitul de la Silverstone, la bordul noului monopost AMR23.

Rezerva braziliană Felipe Drugovich aştepta să vadă cum evoluează starea lui Lance Stroll, fiul miliardarului Lawrence Stroll, patronul echipei, în cazul care era nevoie ca pilotul canadian să fie înlocuit în Bahrain, scrie Agerpres.

