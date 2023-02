Zinedine Zidane a devenit ambasador al echipei Alpine, joi seară, la Londra, în timpul evenimentul de prezentare al monopostului pentru noul sezon de Formula 1.

Monopostul A523 a fost prezentat în două variante de culoare: unul roz dominant, iar celălalt roz şi albastru.

„Sunt încântat că mă aflu aici. Am văzut lucruri frumoase şi sunt fericit că fac parte din echipă” - Zinedine Zidane, citat de News.ro.

Alpine va fi reprezentată în 2023 de piloţii Pierre Gasly şi Esteban Ocon și are ca obiectiv clasarea pe locul 4.

„Am terminat pe 5, apoi pe 4 şi, logic, am putea să vrem mai mult, dar ştim că diferenţa faţă de echipele din frunte este mare. Obiectivul va fi să terminăm din nou pe 4, dar cu mai puţine abandonuri. Ştiu că Pierre şi Esteban pot reuşi asta” - Laurent Rossi, președintele Alpine.

Sezonul 2023 din Formula 1 va debuta cu Marele Premiu din Bahrain, din data de 5 martie. Urmează Grand Prixurile din Arabia Saudită (Jeddah - 19 martie) și Australia (Albert Park - 2 aprilie).

