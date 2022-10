\uD83C\uDFC1 FP2 CLASSIFICATION \uD83C\uDFC1@MercedesAMGF1 take a one-two into Saturday \uD83D\uDC40



Home hero @yukitsunoda07 completes the most laps \uD83D\uDCAA#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/GuH0SdKmFh