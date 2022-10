MOTOR Miercuri, 05 Octombrie 2022, 11:36

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Ajuns la 37 de ani, Lewis Hamilton nu are parte de sezonul pe care și l-ar fi dorit. Multiplul campion mondial este departe de locurile fruntașe din Formula 1, iar Toto Wolff, șeful Mercedes, vorbește despre momentul în care pilotul britanic se va retrage din sportul profesionist.

Lewis Hamilton Foto: James Moy / PA Images / Profimedia

Hamilton, nerăbdător să revină în lupta pentru victoriile din Formula 1

Hamilton se află doar pe locul 6 în ierarhia piloților, iar Wolff speră ca monopostul pe care Mercedes îl va oferi piloților săi anul viitor să fie unul competitiv.

Conform oficialului celor de la Mercedes, Lewis este nerăbdător să revină în lupta pentru victorii, iar cel de-al optulea titlu mondial (ar fi un record) este în continuare o prioritate pentru britanic.

Actualul contract dintre Hamilton și Mercedes se va încheia la finalul sezonului 2023, iar Toto Wolff spune că este optimist în privința ajungerii la un numitor comun pentru o nouă înțelegere.

„Sunt absolut sigur că Lewis poate obține al optulea titlu mondial cu noi. Nu va pleca la o altă echipă, iar dacă îi putem oferi un monopost competitiv el va lupta pentru victorii, va câștiga mai multe titluri mondiale” - Toto Wolff.

Lewis Hamilton și retragerea care este încă departe

„O retragere este încă departe pentru Lewis. El adesea se întreabă: „Sunt încă mulțumit de performanțele mele?”. Odată ce va ajunge la concluzia că nu mai este, va fi primul care va spune că s-a terminat.

Nu am niciun dubiu că vom găsi calea de a prelungi contractul care expiră la finalul lui 2023. Știința din ziua de azi îi poate ajuta pe sportivi, dacă sunt disciplinați, să reziste mult mai mult decât o făceau în trecut. Uitați-vă la Fernando Alonso. Are 41 de ani și este foarte competitiv. Așa că nu am dubii: Lewis mai are în față câțiva ani buni în Formula 1”, a conchis Toto Wolff.

Clasamentul salariilor din Formula 1 în sezonul 2022

1. Lewis Hamilton (Mercedes) - £40 milioane pe sezon / 37 de ani

1. Max Verstappen (Red Bull) - £40m / 24 de ani

3. Fernando Alonso (Alpine) - £15m / 40 de ani etc.

Formula 1, clasamentul piloților după MP din Singapore

1 Max Verstappen - Red Bull 341 puncte

2 Charles Leclerc - Ferrari 237

3 Sergio Perez - RedBull 235

4 George Russell - Mercedes 203

5 Carlos Sainz - Ferrari 202

6 Lewis Hamilton - Mercedes 170 etc.

Următorul Mare Premiu din calendarul sezonului 2022 al Formulei 1 va avea loc în Japonia, pe circuitul de la Suzuka, în data de 9 octombrie.