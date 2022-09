​Pilotul belgian Thierry Neuville (Hyundai) s-a impus duminică în Raliul Acropole, a 13-a etapă a Campionatului Mondial de Raluri (WRC).

El a fost urmat de alţi doi coechipieri de la Hyundai, estonul Ott Tanak şi spaniolul Dani Sordo.

Neuville, aflat la primul succes în acest sezon, a obţinut a 16-a victorie din carieră în WRC.

Liderul clasamentului este finlandezul Kalle Rovanperä (Toyota).

Următoarea etapă va avea loc în perioada 29 septembrie - 2 octombrie, în Noua Zeelandă, scrie News.ro.

HISTORY‼️ @thierryneuville and @MWydaeghe have led @HMSGOfficial to their first-ever 1-2-3 finish \uD83E\uDD47\uD83E\uDD48\uD83E\uDD49



A colossal weekend for #HMSGOfficial at @AcropolisRally #AcropolisRally | #WRC | #WRCLive