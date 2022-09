Criticați pentru strategiile dezastruoase din unele Mari Premii ale sezonului actual din Formula 1, șefii Ferrari sunt din nou puși la zid. Mattia Binotto, directorul Scuderiei, l-a numit recent pe pilotul japonez Yuki Tsunoda un tsunami.

După Marele Premiu al Olandei de săptămâna trecută, Mattia Binotto la numit pe japonezul Yuki Tsunoda, pilot la Alpha Tauri, un „tsunami”, fiind cunoscut faptul că japonezul a provocat mai multe accidente de-a lungul carierei în „Marele Circ”.

„Când Tsunami (n.r. Tsunoda) a oprit la boxe am crezut că pericolul a fost îndepărtat, dar nu a fost așa...” - Mattia Binotto după MP din Olanda.

Cu toate acestea, Binotto a fost asupru criticat pentru cuvântul folosit, mai ales că în Japonia, tsunamiurile au făcut ravagii în ultimele decenii.

Aflat la Monza în acest weekened, Binotto a ținut să-și ceară scuze pentru cuvântul folosit pentru a-l compara pe Tsunoda.

„Cu siguranță trebuie să-mi cer scuze. Am folosit greșit cuvântul. Nu am avut nicio intenție de a-l jigni sau a batjocori victimele acestor fenomene meteorologice extreme.

Cred că Tsunoda este un pilot fantastic, un om grozav și am o relație bună cu el. Am vrut doar să fac o glumă, dar a fost una proastă” - Mattia Binotto, conform Reuters.

