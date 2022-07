Formula 1 Duminică, 31 Iulie 2022, 10:04

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Fostul director de curse Michael Masi a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea pe internet după controversa de la Marele Premiu de la Abu Dhabi 2021, care i-a permis lui Max Verstappen să câștige titlul de campion mondial în Formula 1, informează Retuers.

Michael Masi Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

„Au fost câteva zile întunecate. M-am simțit ca și cum aș fi fost cel mai urât om din lume. Am primit amenințări cu moartea. Oameni care spuneau că vor veni după mine și după familia mea”, a declarat Masi pentru News Corp.

Un raport ulterior privind cursa de la Abu Dhabi a constatat că Masi a făcut o „eroare umană”, dar a acționat cu „bună credință”. Masi, care a părăsit organismul de conducere FIA în martie, a fost victima abuzurilor pe rețelele de socializare.

„Au fost șocante (n.r. mesajele primite). Rasiste, abuzive, josnice, m-au numit în toate felurile posibile. Și au continuat să vină. Nu doar pe Facebook, ci și pe LinkedIn, care ar trebui să fie o platformă profesională pentru afaceri. A fost același tip de abuz”, a mai spus Masi.

În vârstă de 44 de ani, Masi s-a întors între timp în Australia și nu a căutat ajutor în urma incidentului.

„Nu am vrut să vorbesc cu nimeni. Nici măcar cu familia și prietenii. Am vorbit doar cu membrii apropiați ai familiei, dar foarte scurt. A avut un impact fizic, dar a fost mai mult mental. Am vrut doar să fiu într-o bulă. Nu aveam nicio dorință de a vorbi cu ei. Voiam doar să fiu singur, ceea ce a fost foarte provocator. Întreaga experiență m-a făcut o persoană mult mai puternică", a adăugat Masi.

Ce s-a întâmplat la Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi

Max Verstappen, pilotul olandez al echipei Red Bull, a câştigat Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi, ultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 şi, totodată, primul său titlul mondial. El a fost urmat de Lewis Hamilton, pe care l-a întrecut în ultimul tur, într-o nouă cursă controversată, cu haos în deciziile comisarilor FIA.

Cursa s-a jucat în ultima sa parte, după turul 53/58, în urma unui accident suferit de Nicholas Latifi (Williams), care a necesitat intrarea pe pistă a safety car-ului.

Înaintea accidentului, Hamilton conducea confortabil, cu peste 11 secunde avans faţă de Verstappen şi între cei doi se aflau cinci monoposturi întârziate cu un tur.

Iniţial, directorul de cursă şi şeful comisarilor FIA, Michael Masi, a decis că monoposturile întârziate rămân pe loc, apoi s-a răzgândit şi le-a permis acestora să revină în coada plutonului. Această ultimă situaţie a „pulverizat” avantajul lui Hamilton şi i l-a plasat în „coaste” pe Verstappen, care între timp trecuse pe la boxe şi „încălţase” cauciucuri de compoziţie soft.

S-a mai concurat doar un tur, suficient pentru olandez să-l întreacă pe pilotul britanic, a cărui maşină era echipată cu pneuri dure uzate, şi să-i „sufle” titlul mondial.