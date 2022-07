Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii a avut o întârziere considerabilă după ce Pierre Gasly a intrat în contact chiar după start cu mașina lui George Russell, iar monopostul britanicului s-a izbit de Zhou Guanyu (Alfa Romeo) care a plonjat direct în tribune.

Comisarii de la Silverstone au fluturat steagul roșu la doar 21 de secunde după startul cursei, iar pentru minute bune, transmisiunile în direct ale evenimentului au evitat să dea imagini cu accidentul până s-a confirmat că Zhou este bine.

Mașina Alfa Romeo s-a răsturnat și s-a oprit în gardul care proteja spectatorii, după ce s-a catapultat peste parapetul de siguranță.

Zhou a fost scos din mașină după câteva minute, iar acesta a mers conștient spre punctul medical pentru investigații amănunțite.

Deși zguduit puternic, Guanyu Zhou nu a suferit răni grave și a declarat că se simte bine.

„Totul este în regulă. Elementul de protecție Halo mi-a salvat viața.

Mulțumesc tuturor pentru mesajele pline de dragoste și compasiune” - Guanyu Zhou.

Halo a fost introdus din 2018 în Formula 1, iar de atunci este creditat cu salvarea a numeroase vieți în accidente deosebit de grave pe pistă.

Carlos Sainz Jr. a obținut duminică, la Silverstone, prima sa victorie în „Marele Circ”. El a fost urmat de mexicanul Sergio Perez (RedBull) și de britanicul Lewis Hamilton (Mercedes).

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0