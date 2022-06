Un uriaș scandal a izbucnit în Formula 1 după ce Nelson Piquet, fost campion mondial și tatăl iubitei lui Max Verstappen, a lansat un atac rasist la adresa lui Lewis Hamilton.

Nelson Piquet a vorbit despre accidentul de la Silverstone 2021 dintre Max Verstappen și Lewis Hamilton, atacandu-l pe multiplul campion mondial de la Mercedes.

„Ce s-a întâmplat la Silverstone? Acest mic om negru („neguinho” în portugheză) l-a împins pe Max Verstappen în afara circuitului.

Acest „neguinho” știa că nu au loc și el și Verstappen. A jucat dur” - Nelson Piquet.

Hamilton și Verstappen s-au ciocnit în primul tur al cursei din 2021 de la Silverstone, iar olandezul s-a lovit de parapet la viteză foarte mare. Deși a primit o penalizare de 10 secunde, fără Verstappen pe circuit, Hamilton a reușit să câștige cursa.

După comportamentul inacceptabil al lui Piquet, Lewis Hamilton a reacționat prompt pe Twitter.

„Ceea ce a făcut Piquet reprezintă mai mult decât simple cuvinte. Am fost înconjurat de mentalitatea asta întreaga mea viață.

Am avut timp să învăț din toate. A venit timpul să acționăm. Să încercăm să schimbăm mentalități” - Lewis Hamilton.

Mercedes, echipa lui Hamilton, a reacționat și ea susținând că această lipsă de respect la adresa lui Hamilton este intolerabilă.

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.