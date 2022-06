Francezul Pierre Gasly va concura pentru Alpha Tauri până la finele sezonului 2023, a anunţat vineri echipa de Formula 1, citată de AFP.

În vârstă de 26 de ani, Gasly are un contract valabil până la sfârşitul anului viitor cu structura Red Bull, a cărei „soră” este Alpha Tauri, iar această prelungire nu este o surpriză.

Viitorul în cadrul echipei principale Red Bull este în schimb blocat de campionul mondial olandez Max Verstappen, sub contract până în 2028, şi de mexicanul Sergio Pérez, care tocmai s-a prelungit înţelegerea până la sfârşitul lui 2024.

„Sunt de cinci ani alături de această echipă şi sunt mândru de drumul pe care l-am parcurs împreună şi de progresul pe care l-am realizat”, a precizat Gasly.

Francezul a fost promovat în 2019 la Red Bull, însă team-ul austriac, considerând că nu se descurcă bine, nu i-a dat timp şi l-a retrogradat la Toro Rosso (fostul nume al Alpha Tauri), la mijlocul sezonului.

De atunci, Gasly a obţinut o victorie prestigioasă în Marele Premiu al Italiei din 2020. El mai are alte două podiumuri (Brazilia 2019 şi Azerbaidjan 2021) în 95 de Mari Premii disputate începând din 2017, scrie Agerpres.​

he's not going anywhere! \uD83E\uDD19 @PierreGASLY stays with the team for 2023! \uD83D\uDC99



read more \uD83D\uDC49 https://t.co/tRJojqwwHQ pic.twitter.com/JsW0WIdVRV