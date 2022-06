Mașina Toyota cu numărul 8, pilotată de neozeelandezul Brendan Hartley, elveţianul Sebastien Buemi şi japonezul Ryo Hirakawa, s-a impus duminică în Cursa de 24 de ore de la Le Mans, transmite AFP.

Toyota a obţinut astfel a cincea victorie consecutivă, continuând să domine autoritar această competiţie ajunsă la a 90-a ediţie,

Congratulations to Toyota on the 2022 victory at #LeMans24 ⚪\uD83D\uDD34⚫ \uD83C\uDF89



\uD83C\uDFC6 4th victory for @Sebastien_buemi



\uD83C\uDFC6 3rd victory for @BrendonHartley



\uD83C\uDFC6 1st victory for @ryohirakawa@ROLEX | #LeMans24 | @FIAWEC | @TGR_WEC pic.twitter.com/VH73z9eI4W