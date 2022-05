MOTOR Sâmbătă, 28 Mai 2022, 18:06

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole-position (a avut cel mai bun timp în calificările de sâmbătă) în Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco, Grand Prix care se dispută pe străzile din Monte Carlo.

Charles Leclerc Foto: Florent Gooden/DPPI/LiveMedia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lewis Hamiton, doar al optulea în calificările de la Monte Carlo

Leclerc a fost urmat de coechipierul Carlos Sainz și de Sergio Perez (RedBull).

Max Verstappen (campionul mondial en-titre) a încheiat pe 4, olandezul fiind urmat de Lando Norris (McLaren - 5), George Russell (Mercedes - 6), Fernando Alonso (Alpine - 7), Lewis Hamilton (Mercedes - 8), Sebastian Vettel (Aston Martin - 9) și Esteban Ocon (Alpine - 10).

Calificările s-au încheiat cu câteva zeci de secunde mai devreme după ce Sergio Perez a lovit parapetul înainte de intrarea în tunel, iar Carlos Sainz a intrat din lateral în acesta (circuitul a fost practic blocat).

In the dying seconds Perez hits the barriers at Portier and Sainz can't avoid contact#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/EpNO9CnhBl — Formula 1 (@F1) May 28, 2022

MP Monaco, rezultate complete calificări

FULL QUALIFYING CLASSIFICATION \uD83D\uDC40#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/gCo3jFgJQS — Formula 1 (@F1) May 28, 2022

Unde poate fi urmărit Marele Premiu de Formula 1 de la Monte Carlo

Marele Premiu de la Monte Carlo va avea loc duminică, 29 mai, de la ora 16:00, urmând să fie în direct pe DigiSport, OrangeSport și PrimaSport.

Formula 1, clasamentul piloților din 2022

1. Max Verstappen (RedBull) 110 puncte

2. Charles Leclerc (Ferrari) 104

3. Sergio Perez (RedBull) 85

4. George Russell (Mercedes) 74

5. Carlos Sainz (Ferrari) 65

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 46

7. Lando Norris (McLaren) 39 etc.

Formula 1, clasamentul constructorilor din 2022

1. Red Bull 195 puncte

2. Ferrari 169

3. Mercedes 120

4. McLaren 50

5. Alfa Romeo 39

6. Alpine 34

7. AlphaTauri 17

8. Haas 15

9. Aston Martin 6

10. Williams 3.

Calendarul sezonului 2022 din Formula 1

20 martie - Bahrain: Învingător Charles Leclerc

27 martie - Arabia Saudită: Învingător Max Verstappen

10 aprilie - Marele Premiu al Australiei: Învingător Charles Leclerc

24 aprilie - Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna: Învingător Max Verstappen

8 mai - Marele Premiu de la Miami (SUA): Învingător Max Verstappen

22 mai - Marele Premiu al Spaniei: Învingător Max Verstappen

29 mai - Marele Premiu al principatului Monaco

12 iunie - Marele Premiu al Azerbaidjanului, Baku

19 iunie - Marele Premiu al Canadei, Montreal

3 iulie - Marele Premiu al Marii Britanii, Silverstone

10 iulie - Marele Premiu al Austriei, Spielberg

24 iulie - Marele Premiu al Franţei, Le Castellet

31 iulie - Marele Premiu al Ungariei, Budapesta

28 august - Marele Premiu al Belgiei, Spa-Francorchamps

4 septembrie - Marele Premiu al Olandei, Zandvoort

11 septembrie - Marele Premiu al Italiei, Monza

2 octombrie - Marele Premiu al statului Singapore

9 octombrie - Marele Premiu al Japoniei, Suzuka

23 octombrie - Marele Premiu al Statelor Unite, Austin

30 octombrie - Marele Premiu al Mexicului, Ciudad de Mexico

13 noiembrie - Marele Premiu al Braziliei, Sao Paulo

20 noiembrie - Marele Premiu de la Abu Dhabi, Yas Marina.