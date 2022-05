Formula 1 Vineri, 27 Mai 2022, 17:44

Lewis Hamilton a fost extrem de nemulțumit de monopostul Mercedes în prima sesiune de antrenamente premergătoare Marelui Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

Multiplul campion mondial le-a transmis de mai multe ori prin stație celor de la Mercedes că mașina nu este deloc stabilă. Același lucru l-a făcut și colegul acestuia, George Russell.

„Mașina sare incredibil de mult de pe sol”, „Sare atât de mult încât îmi pierd cumpătul”, le-a transmis în mai multe rânduri Lewis Hamilton mecanicilor Mercedes prin stație.

Primul antrenament a fost unul dezamăgitor pentru Hamilton. Acesta a încheiat sesiunea doar pe locul zece.

Primul a fost Charles Leclerc (Ferrari), urmat de Sergio Perez (RedBull) și Carlos Sainz (Ferrari).

Hamilton team radio: "There's an incredible amount of bouncing" #MonacoGP — WTF1 (@wtf1official) May 27, 2022

"It's so bouncing out here, man. I'm ****ing losing my mind!"



More radio frustration for Hamilton \uD83D\uDE2C — WTF1 (@wtf1official) May 27, 2022

"Need elbow pads in this cockpit it's bouncing so much" — WTF1 (@wtf1official) May 27, 2022

Problemă rezolvată pentru Lewis Hamilton: Va putea concura cu bijuterii în Formula 1

În ciuda rezultatului slab din primul antrenament de la Monaco, Hamilton a primit o veste bună din partea FIA.

Pilotul britanic a primit autorizația de a concura cu bijuterii şi piercinguri în Formula 1, cel puţin până la 30 iunie.

În trecut, Hamilton a criticat dur organele de decizie din motorsport pentru că au vrut să-i interzică să concureze cu bijuterii din motive de siguranță.

MP al Principatului Monaco, rezultate antrenamente libere 1

Rezultatele obținute de Lewis Hamilton în sezonul actual al Formulei 1

Marele Premiu din Bahrain - locul trei

Marele Premiu al Arabiei Saudite - locul 10

Marele Premiu al Australiei - locul patru

Marele Premiu al Regiunii Emilia Romagna - locul 13

Marele Premiu de la Miami - locul șase

Marele Premiu al Spaniei de la Barcelona - locul cinci.

Programul Marelui Premiu de Formula 1 din Monaco:

Antrenamente 2: 27 mai, ora 18:00

Antrenamente 3: 28 mai, ora 14:00

Calificări: 28 mai, ora 17:00

Cursa: 29 mai, ora 16:00

