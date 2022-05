MOTOR Marți, 03 Mai 2022, 14:27

Al cincilea Grand Prix al sezonului va avea loc pe Miami International Autodrome în data de 8 mai, fiind pentru prima oară când cursa are loc în această locație. Organizatorii au vrut să creeze un mic port care să semene cu împrejurimile superbe ale Marelui Premiu de la Monaco, dar au fost țina glumelor pe rețelele sociale.

Circuitul de Formula 1 din Miami Foto: Captura YouTube

Marele Premiu al Statelor Unite de la Miami se va disputa pe 8 mai. Miami International Autodrome are o lungime de 5.41 de kilometri, totalul distanței care va fi parcursă fiind de 308.37 kilometri (57 de tururi). Va fi primul Grand Prix care va avea loc în această locație.

Organizatorii au creat lângă circuit un soi de port în stilul celui existent la Monaco, nefiind însă vorba de unul real cu apă.

În aceste condiții, mai multe glume au apărut pe rețelele sociale, iar fanii s-au plâns că zona creată de organizatori arată ca într-un joc video.

Marele Premiu de la Miami va avea loc duminică de la ora 22:30 și va fi transmis în direct pe canalele Digisport 1 și Orange Sport 3.

Glumele făcute de internauți pe seama portului fals de la MP Miami:

