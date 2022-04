MOTOR Duminică, 17 Aprilie 2022, 16:59

Vlad Lupu • HotNews.ro

Lewis Hamilton are un start de sezon sub așteptări în Formula 1, susținând că are nevoie de mai mult din partea lui Mercedes pentru a performa la cel mai înalt nivel. În aceste condiții, Mika Hakkinen, fost pilot în „Marele Circ”, este de părere că britanicul începe deja să se gândească la posibilitatea de a merge la altă echipă.

Cu doar 28 de puncte acumulate după trei curse din actualul sezon al Formulei 1 (locul cinci în clasamentul piloților), Lewis Hamilton se află la 43 de puncte distanță față de liderul Charles Leclerc (Ferrari).

Conform lui Mika Hakkinen, rezultatele slabe îl vor face pe Lewis Hamilton să ia în considerare părăsirea echipei Mercedes, scrie Marca.com.

Mika Hakkinen: „Lucrurile nu merg bine și Lewis va vrea să plece de la Mercedes”

„Mă întreb uneori oare cum se comportă Lewis Hamilton în întâlnirile cu echipa de acum. Pot pune pariu că are multe de reproșat și nu este cel mai fericit în această perioadă.

Toate aceste probleme dau naștere unui proces natural pentru orice pilot. Oare să merg la o altă echipă? Nu este un gând anormal.

Lewis este la Mercedes de ani buni și a câștigat multiple campionate mondiale alături de ei. Acum că lucrurile nu merg bine, Hamilton se va gândi să plece de la echipă” - Mika Hakkinen.

Rezultatele obținute de Lewis Hamilton în sezonul actual al Formulei 1

Marele Premiu din Bahrain - locul trei

Marele Premiu al Arabiei Saudite - locul 10

Marele Premiu al Australiei - locul patru.