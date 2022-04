Marc Marquez, de șase ori campion mondial la MotoGP, a primit acceptul medicilor pentru a evolua în Marele Premiu din America. Pilotul Honda a suferit un accident teribil în a doua etapă desfășurată în Indonezia și a acuzat ulterior episoade de diplopie (vedere dublă).

Spaniolul a căzut la 180 km/h și a fost proiectat în afara circuitului „Mandalika International” la antrenamentul dinaintea celei de-a doua etape a Campionatului Mondial de MotoGP din Indonezia.

Ibericul nu și-a pierdut cunoștința și a putut să se ridice singur în picioare după căzătura teribilă.

Cu toate acestea, ajuns în Spania, Marquez a mers la un oftalmolog din cauza unor probleme de vedere apărute după accident. Specialistul i-a confirmat că are un nou episod de diplopie (vedere dublă). Pilotul Honda a mai avut parte de astfel de probleme în trecut.

După o şedinţă de antrenament pe circuitul din Alcarras (Catalonia), Marc Marquez a anunțat pe Twitter că a primit acceptul medicilor pentru a evolua în MP din America.

„Ieri mi-au fost confirmate senzaţiile bune din ultimele zile avute pe #CBR600rr (n.r. model de motocicletă Honda) şi dupa ok-ul medicilor, mergem la Austin pentru cursa de MotoGP!" - Marc Marquez.

MP din America la MotoGP va avea loc între 8 și 10 aprilie pe „Circuit of the Americas” din Austin, Texas.

