Luni, 04 Aprilie 2022, 23:47

Silviu Dumitru

Lewis Hamilton nu are parte de cel mai bun start de sezon în Formula 1 și a recunoscut că în ultimul timp s-a confruntat cu depresia. Septuplul campion mondial a încercat să își ia gândul de la probleme și a sărit cu parașuta, duminică, la Dubai.

„Ieri a fost cea mai bună zi. Un mod ideal de a petrece o zi de duminică. Am făcut skydiving vreo doi ani, dar din cauza pandemiei nu m-am mai putut duce, evident. Am sărit de zece ori, am învăţat ceva nou de fiecare dată. Este un mod grozav de a-ţi limpezi mintea, de a te refocusa pentru săptămâna care urmează”, a scris Hamilton pe Instagram.

După ce a pierdut titlul mondial în fața lui Max Verstappen, Lewis Hamilton a recunoscut înaintea noului sezon că monopostul echipei Mercedes nu este la nivelul celorlalte echipe, iar acest lucru s-a văzut în primele două etape.

Britanicul s-a clasat pe podium în Bahrain (locul 3, după ce Max Verstappen și Sergio Perez s-au retras) și a terminat abia pe locul 10 în Arabia Saudită.

Formula 1, clasamentul piloților:

1. Charles Leclerc (Ferrari) 45 puncte

2. Carlos Sainz (Ferrari) 33

3. Max Verstappen (Red Bull Racing) 25

4. George Russell (Mercedes) 22

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 16 etc.