Echipa Haas a anunțat zilele trecute ruperea contractului cu compania Uralkali, iar reacția rușilor a venit în cursul zilei de miercuri (9 martie).

Monopostul celor de la Haas Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uralkali cere banii înapoi celor de la Haas

Astfel, compania chimică rusă cere returnarea banilor pe care i-a viraj deja în conturile celor de la Haas pentru sezonul 2022 al Marelui Circ.

"Uralkali intenţionează să îşi protejeze interesele în conformitate cu procedurile legale aplicabile şi îşi rezervă dreptul de a iniţia proceduri judiciare, de a solicita daune şi de a solicita rambursarea sumelor semnificative pe care Uralkali le-a plătit pentru sezonul 2022 de Formula 1.

Cea mai mare parte din finanţarea sponsorizării pentru sezonul 2022 a fost deja transferată către Haas şi, având în vedere că echipa a reziliat acordul de sponsorizare înainte de prima cursă a sezonului 2022, Haas nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de Uralkali pentru competiţia din acest an.

Uralkali va solicita rambursarea imediată a sumelor primite de Haas", se arată în comunicatul firmei ruse.

Ziua a 14-a de război în Ucraina - Cele mai importante evenimente sunt LiveText pe HotNews.ro.

Uralkali mai spune că decizia celor de la Haas în urma invadării Ucrainei de către Rusia este un act "nerezonabil" și că Formula 1 "ar trebui să fie mereu liberă de politică şi de presiunea factorilor externi".

Compania din Rusia a mai completat că dacă va primi banii înapoi îi va folosi pentru a înființa o fundație de sprijin pentru sportivi, "We Compete As One (n.r. concurăm ca unul)", transmite News.ro.

Pilotul Nikita Mazepin, fiul oligarhului rus Dmitri Mazepin - unul din acționarii Uralkali, a fost de asemenea îndepărtat din Formula 1, după cum echipa Haas a anunțat într-un comunicat de presă.

Sezonul 2022 al Marelui Circ va debuta pe 20 martie, cu Marele Premiu de la Bahrain. Vor urma Grand Prixurile din Arabia Saudită (27 martie) și Australia (10 aprilie).

