Enea Bastianini, pilot al echipei Gresini Ducati, s-a impus în prima etapă din MotoGP, Marele Premiu al Qatarului. Sud-africanul Brad Binder (Red Bull KTM) și Pol Espargaro (Repsol Honda) au completat podiumul.

Succesul din MP al Qatarului a reprezentat prima victorie a lui Enea Bastianini în Campionatul Mondial de Motociclism. Pilotul în vârstă de 24 de ani reuşise anterior două clasări pe podium în 18 starturi.

Al patrulea în Qatar a fost spaniolului Aleix Espargaro (Aprilia), iar Marc Marquez (Repsol Honda) s-a clasat al cincilea.

Spaniolul Jorge Martin (Pramac Ducati), plecat din pole-position, şi italianul Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) au abandont, după un acroşaj în timp ce luptau pentru locul 7.

Campionul mondial en titre, francezul Fabio Quartararo (Yamaha), s-a clasat pe locul 9.

A doua etapă a sezonului va avea loc la 20 martie, în Indonezia.

