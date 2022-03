MOTOR Duminică, 06 Martie 2022, 10:58

Vlad Lupu • HotNews.ro

Valtteri Bottas a plecat de la Mercedes după cinci ani petrecuți alături de multiplul campion Lewis Hamilton. Noul pilot al celor de la Alfa Romeo a explicat de ce trebuie să se teamă Max Verstappen de rivalul său britanic în noul sezon al Formulei 1.

Lewis Hamilton Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP / Profimedia

Pilotul finlandez și-a exprimat gratitudinea față de parteneriatul avut cu Lewis Hamilton, susținând în același timp că britanicul va reveni în "Marele Circ" motivat și gata pentru cucerirea unui nou titlu de campion, conform Formula 1 News.

"Am avut parte de cinci ani foarte buni alături de Lewis. El este o legendă vie. M-a făcut mereu să trag de mine pentru a-l învinge. Uneori chiar am reușit, dar per total el a câștigat. Cu toate acestea, am cucerit cinci Campionate ale Constructorilor împreună.

Am învățat de la el multe despre viață, cât și despre motosport. A fost un timp minunat petrecut alături de el.

După tot ce s-a întâmplat la finalul sezonului trecut, o să vedeți. Va fi destul de puternic și va avea focul acela aprins în el, așa că feriți-vă" - Valtteri Bottas.

Sezonul 2022 al Marelui Circ va debuta pe 20 martie, cu Marele Premiu de la Bahrain. Vor urma Grand Prixurile din Arabia Saudită (27 martie) și Australia (10 aprilie).

