MOTOR Miercuri, 23 Februarie 2022, 16:28

Vlad Lupu • HotNews.ro

Lewis Hamilton și restul piloților din Formula 1 se află în Barcelona pentru primele teste. Septuplul campion mondial a vorbit, printre altele, despre așteptările pe care le are de la noul monopost.

Lewis Hamilton Foto: f1 twitter

După săptămâni bune de incertitudine, Hamilton a revenit în lumea Formulei 1 și are mare încredere în Mercedes și mașina pe care i-au pus-o la dispoziție.

"De ce aș simți astfel? (n.r. dacă Mercedes va putea să îi ofere o mașină la cei mai înalți parametri) Echipa nu face greșeli. Deși există riscuri, am încredere în echipă. Chiar dacă va fi un monopost bun sau slab, vom reuși să lucrăm cu el" - Lewis Hamilton.

Multiplul campion mondial a reiterat faptul că orice sezon nou reprezintă o altă provocare, conform Daily Mail.

"Fiecare nou an aduce ceva în plus și îl aștept și pe acesta cu nerăbdare. Am văzut noul design al mașinii și a venit timpul să o testez. Vreau să văd ce abordare au ceilalți piloți. Normal că sunt nerăbdător pentru ce urmează" - Lewis Hamilton.

În sesiunea de dimineață a testelor de miercuri de la Barcelona, Charles Leclerc (Ferrari) a scos cel mai rapid timp. Lewis Hamilton nu a participat, în timp ce Max Verstappen a ocupat a șasea poziție. Testele se vor întinde pe o durată de trei zile.

Sezonul 2022 al Marelui Circ va debuta pe 20 martie, cu Marele Premiu de la Bahrain. Vor urma Grand Prixurile din Arabia Saudită (27 martie) și Australia (10 aprilie).​​

Citește și: