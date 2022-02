Mercedes a prezentat, joi, noul monopost cu care multiplul campion mondial Lewis Hamilton va concura în noul sezon al Formulei 1. Pilotul britanic, prezent la eveniment, a făcut lumină în privința zvonurilor că s-ar putea retrage.

Noul Mercedes W12 vine cu un motor îmbunătățit, care este așteptat să iasă în evidență de-a lungul sezonului, cât și cu o caroserie foarte îngustă, aspect ce poate reprezenta un avantaj, conform Marca.com.

La evenimentul Mercedes a participat și septuplul campion mondial, Lewis Hamilton, cel care a ținut să pună capăt zvonurilor conform cărora s-ar fi gândit la retragerea din Formula 1.

"Nu am zis niciodată că mă voi opri. Iubesc ceea ce fac și este un privilegiu atât de mare să lucrez cu acest grup de oameni (n.r. echipa Mercedes). Simt că formăm o mare familie.

Ceea ce s-a întâmplat sezonul trecut a fost greu de digerat, așa că a fost nevoie ca eu să mă dau în spate și să încep să mă concentrez pe prezent.

Familia mi-a fost alături și ulterior a venit și momentul în care m-am decis să concurez pentru un nou titlu alături de Toto Wolff (n.r. șeful Mercedes AMG Petronas) și noul meu coleg George Russell" - Lewis Hamilton.

Sezonul 2022 al Marelui Circ va debuta pe 20 martie, cu Marele Premiu de la Bahrain. Vor urma Grand Prixurile din Arabia Saudită (27 martie) și Australia (10 aprilie).​

The return of the Silver Arrows. \uD83E\uDD0D Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. \uD83E\uDD29 pic.twitter.com/NsuEBvbkbK