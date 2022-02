VIDEO FOTO RedBull și noul monopost cu care vrea să câștige din nou împotriva rivalilor de la Mercedes

Max Verstappen a reușit să câștige titlul mondial din Formula 1 după o ultimă etapă a sezonului (Abu Dhabi) electrizantă. RedBull a prezentat noul monopost pentru 2022, cel cu ajutorul căruia își dorește să detroneze pe Mercedes și din ierarhia echipelor.



Echipa austriacă îi va avea pe grila de start pe Max Verstappen și Sergio Perez, la fel ca în sezonul trecut al Marelui Circ.





Christian Horner, șeful celor de la RedBull Racing, a spus, printre altele, că noul monopost are o bază importantă, cea reprezentantă de titlul mondial din 2021. Marele obiectiv: păstrarea coroanei și în 2022 la piloți și încercarea de detronare a rivalilor de la Mercedes și la constructori.



Glumind pe seama noului monopost, oficialii celor de la RedBull au spus că modificarea cea mai importantă pentru 2022 este aceea că pe mașina lui Max Verstappen va apărea 1 în loc de 33 (aluzie la titlul cucerit de pilotul olandez în 2021).



