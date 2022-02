Formula 1: McLaren și-a securizat viitorul - Anunțul echipei britanice

​Oficialii celor de la McLaren au anunțat, miercuri, că au ajuns la un acord cu Lando Norris pentru prelungirea contractului pilotului britanic.



În vârstă de 22 de ani, Lando va rămâne legat de McLaren până în 2025 conform noii înțelegeri, informează L'Equipe.



"Sunt foarte fericit să continui în Formula 1 cu această echipă în care am crescut. Aceasta este o dovadă a încrederii reciproce pe termen lung" - Lando Norris.

"Este o veste excelentă. După o perioadă de mari schimbări, asigurăm stabilitatea echipei, atât la nivelul inginerilor, al conducerii, cât şi al piloţilor" - Andreas Seidl, oficial al grupării McLaren.

Norris a debutat ca pilot de teste la echipa britanică în 2009, iar mai apoi a făcut pasul în Grand Prixuri. Are 60 de curse la care a luat parte în Marele Circ și a reușit un pole-position.



La MP al Italiei de anul trecut a reușit cea mai importantă performanță de până acum a carierei: un loc doi.



Lando a încheiat stagiunea trecută pe locul 6, cu 160 de puncte acumulate. Norris îl va avea și în 2022 coechipier pe australianul Daniel Ricciardo.



