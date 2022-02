VIDEO Max Verstappen, imagini spectaculoase - Olandezul a pilotat pe o pistă acoperită de gheață

Evenimentul a avut loc pe circuitul de gheaţă amenajat pe aeroportul din staţiunea austriacă Zell am See. Verstappen a folosit cu această ocazie un monopost RedBull din 2012, echipat cu pneuri Pirelli dotate cu ţinte speciale pentru rularea pe o astfel de suprafaţă.

Pentru pilotul olandez, acestea au fost primele tururi de pistă la volanul unui monopost după câştigarea titlului mondial în Formula 1, în luna decembrie la Abu Dhabi. El a afişat în premieră numărul 1 rezervat campionului mondial en titre, pe casca şi pe maşina sa.

weather forecast: snow ❄️

conditions: fast ⚡️



all the proof you need that @max33verstappen is ready for literally *any* terrain \uD83D\uDC4A



\uD83C\uDFCD: Franky Zorn

\uD83D\uDE99: Raimund Baumschlager



cc: @redbullracing / @redbullmotors pic.twitter.com/vU4t297F0l