Raliul Dakar 2022: Daniel Sanders (KTM) a câştigat prologul - Emanuel Gyenes, locul 54

Pilotul australian Daniel Sanders (KTM) a câştigat prologul Raliului raid Dakar 2022, sâmbătă, la categoria moto, desfăşurat pe distanţa de 19 km între Jeddah şi Ha'il, în timp ce românul Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 54.

