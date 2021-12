VIDEO Sebastien Loeb revine in Campionatul Mondial de Raliuri (WRC)

Pilotul francez Sebastien Loeb, care are in palmares noua titluri cucerite in Campionatul Mondial de raliuri (WRC), revine in aceasta competitie şi va evolua pentru echipa M-Sport Ford la Raliul Monte Carlo, din 20-23 ianuarie.

Loeb, 47 de ani, va fi la volanului noului Ford Puma Rally1, cu motor hibrid.



El o va avea drept copilot pe Isabelle Galmiche, după retragerea lui Daniel Elena.





"Este minunat să lucrez cu M-Sport, este o echipă foarte profesionistă şi care ştie cum să câştige", a declarat Loeb, care nu a precizat dacă va mai participa şi la alte etape.

Loeb nu a mai participat la vreo probă de la Raliul Turciei, din 2020, scrie News.ro.