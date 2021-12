Formula 1: Max Verstappen va pleca din pole position la Abu Dhabi - Lewis Hamilton, al doilea

Max Verstappen (RedBull) a fost cel mai rapid în calificările pentru Marele Premiu de la Adu Dhabi, pilotul celor de la RedBull luându-i fața marelui său din rival, Lewis Hamilton (Mercedes). Grand Prixul care va decide noul campion al Formulei 1 va avea loc duminică, de la ora 15:00.

Verstappen a reușit cel mai bun timp al calificărilor de pe Yas Marina Circuit, olandezul fiind urmat de Lewis Hamilton și Lando Norris (McLaren).





"Este un sentiment fantastic, sunt foarte fericit cu acest rezultat (n.r. pole position), este ceea ce ne-am dorit. Nu a fost deloc ușor, mai ales dacă ne uităm la forma lor din ultimele curse (n.r. ale celor de la Mercedes)" - Max Verstappen.

"Max a reușit un tur incredibil și nu am avut un răspuns pe măsură astăzi. A meritat pe deplin acest pole position.



Cred însă că sunt într-o poziție bună și sperăm clar la o cursă bună din partea noastră. Voi pleca din prima linie, iar asta contează mult" - Lewis Hamilton.





De știut:

Cei doi mari rivali din lupta pentru titlul mondial, Max Verstappen și Lewis Hamilton, vor pleca în cursa de duminică pe pneuri soft.



Top 10 calificări Abu Dhabi



