Max Verstappen se consideră nedreptățit înaintea cursei decisive pentru titlul mondial: "Sunt tratat diferit față de ceilalți piloți"

"Este clar că regulile nu se aplică egal pentru toată lumea. Lucrurile pe care le-am făcut au fost pentru a mă apăra. Alți doi piloți au procedat la fel și n-au fost penalizați, nici măcar n-au fost menționați.

Nu înțeleg această situație, pentru că am muncit din greu. Nu meritam nicio penalizare pentru acel moment. Este clar că doar eu primesc astfel de penalizări. Evident că aceia care sunt în lupta pentru locurile fruntașe sunt mai ușor luați la țintă.

În cele din urmă, critici sunt mereu. Dar cred că este nedrept că sunt tratat diferit față de ceilalți piloți. Alți piloți pot scăpa în anumite situații, dar eu nu. Cred că asta este o problemă. Singurul lucru pe care îl cer este un regulament corect pentru toată lumea, este clar că nu este cazul în acest moment" - Max Verstappen.

Could Lap 37 in Jeddah be one of the defining moments of the season? \uD83E\uDD2F#SaudiArabianGP \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDE6 #F1 pic.twitter.com/vfrLzUVJW9