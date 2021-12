Lewis Hamilton îl atacă pe Max Verstappen după incidentul din Arabia Saudită - Final încins de an în Formula 1

Formula 1 a avut parte de spectacolul pe care-l așteptau fanii, cursa din Arabia Saudită având de toate. Lewis Hamilton s-a impus la Jeddah și a reușit să-l egaleze la puncte pe Max Verstappen cu doar o etapă înainte de finalul sezonului. Cei doi au oferit faza zilei în turul 37, atunci când în linie dreaptă s-au lovit.

Incidentul din turul 37 a făcut înconjurul planetei, el fiind comentat atât de fanii celor doi, cât și de spectatorii neutri ai Marelui Circ.



Verstappen trebuia să-i cedeze poziția lui Hamilton, a frânat destul de puternic, iar britanicul l-a lovit din spate. Lewis a fost aproape de un abandon, iar la finalul cursei nu a ratat ocazia de a-l ataca pe marele său rival din lupta pentru titlul mondial.



"A trebuit să încerc să-mi păstrez calmul, ceea ce a fost destul de greu de făcut (se referă la incidentul din turul 37).



Am concurat cu mulți piloți de-a lungul carierei mele și am întâlnit o mulțime de personaje diferite, dar în vârf sunt câțiva care depășesc limitele. Nu aplică regulile sau nici măcar nu se gândesc la ele.

De altfel, FIA l-a penalizat pe Verstappen cu 10 secunde după incidentul în urma căruia cei doi s-au lovit.



"În decizia de a-l penaliza pe pilotul mașinii cu numărul 33 (n.r. Max Verstappen), momentul-cheie a fost când acesta a încetinit brusc și semnificativ. Această frânare este considerată imprevizibilă și este principala cauză a impactului. O penalizare de 10 secunde este impusă pentru un astfel de incident", se arată pe F1.com.



Aici poți vedea incidentul din turul 37:



Could Lap 37 in Jeddah be one of the defining moments of the season? \uD83E\uDD2F#SaudiArabianGP \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDE6 #F1 pic.twitter.com/vfrLzUVJW9