FOTO VIDEO Imagini emoționante de la retragerea unui fenomen - Valentino Rossi a spus adio sportului de performanță

Valentino Rossi (Yamaha) a spus adio sportului de performanță cu ocazia Grand Prix-ului de MotoGP de la Valencia. Septuplu campion mondial, italianul a avut parte de o clasare pe locul zece la ultima cursă a sezonului.



Câștigător a fost Francesco Bagnaia (Ducati), iar podiumul a fost completat de Jorge Martin (Pramac Racing) și de Jack Miller (Ducati Lenovo).





Francezul Fabio Quartararo (Yamaha), câştigătorul titlului mondial, s-a clasat pe locul cinci.

"The Doctor" a făcut un tur de onoare în aplauzele tuturor celor prezenți. Italianul a fost purtat pe brațe și ovaționat, publicul scandându-i numele.



A fost o despărțire emoționantă a lui Rossi, 42 de ani, de sportul de performanță.



Valentino a activat în MotoGP în perioada 2000-2021. El a câştigat titlul mondial în 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 şi 2009. Rossi a încheiat sezonul 2021 pe locul 18 în clasamentul general, cu 44 de puncte.

Pentru cine a concurat Valentino Rossi: Honda (2000-2003), Yamaha (2004-2010/ 2013-2021), Ducati (2011-2012).



A luat startul în 372 de curse, înregistrând 89 de victorii, 199 de podiumuri, 55 de pole-position și 5415 puncte adunate în carieră la MotoGP.



Never has a standing ovation been more deserved! \uD83D\uDC9B \uD83D\uDC4F @ValeYellow46 \uD83D\uDC4F #GrazieVale #ValenciaGP \uD83C\uDFC1 pic.twitter.com/tILO5X2TqZ

A hero's reception! \uD83D\uDE4C@ValeYellow46 truly has been head and shoulders above the rest over a quarter of a century! \uD83D\uDC9B#GrazieVale #ValenciaGP \uD83C\uDFC1 pic.twitter.com/gJWVGM9RFT