Formula 1: Lewis Hamilton, primul în calificările sprint din MP al Braziliei - Riscă însă o penalizare

Comisarii îi reproşează faptul că DRS-ul s-ar fi deschis mai mult decât prevede regulamentul, transmite News.ro.



Dacă monopostul său nu este regulamenar, septuplul campion mondial riscă descalificarea şi o plecare de pe ultima poziţie la cursa sprint de sâmbătă.



Locul doi la Interlagos i-a revenit olandezului Max Verstappen (Red Bull).



Here's how the grid will line up for #F1Sprint \uD83D\uDC40



Who are you cheering for? #BrazilGP \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7 #F1 pic.twitter.com/jWem0Zalyt